黃詠欣：借私貸作首期再申請9成按揭　可行嗎？

近日接到一個求助個案，客戶不想靠「父幹」上車，但又畢業只有三年，未儲到足夠首期，眼看樓價一路升，擔心愈拖愈難上車，於是便想到「絕招」── 用私人貸款借首期，然後再做90%按揭，想着這樣便能「零成本」上車做業主，結果當然是「出事」。

客戶原本是想用發展商提供的高成數按揭，以為發展商會比銀行寬鬆，會較易批出90%按揭，怎料成交期臨近仍遲遲未獲發展商指定的財務機構回覆，於是他便找筆者幫忙。

經了解客戶的背景後，發現他借了25萬元私貸作首期資金，息率約5%，每月還款達7,000元，由於按揭計算供款與入息比率時，會連同該筆還款一併計算，令客戶不能通過基本入息要求。幸好客戶表示家人願意出手幫忙，於建議最理想的解決方法，就是客戶先行請家人協助還清私貸，再向銀行申請90%按揭，息率會比發展商按揭低很多，每月供款壓力也會減少，連同節省了私貸的利息開支，將差額用作還款給家人更好。

客戶接納了意見，由媽媽出手協助還清私貸，亦順利於成交期前批出90%按揭，息率H+1.3%。這個案的客戶，是較幸運的個案，雖然「蝕」了私貸利息開支，但有媽媽出手打救，更非常幸運地沒有被按保公司查詢首期來源。由於客戶借私貸與付首期時間是相近的，過往曾有相似個案便是由於按保公司懷疑其首期來源是借貸所得，影響了審批。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣