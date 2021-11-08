唔識英文、僅帶3900蚊移民美國　流浪漢如何成為億萬富翁？

英國媒體報道，現年37歲的Nick Mocuta，於21歲時由羅馬尼亞移居美國，當時身上只有祖母所贈的500美元(約3,900港元)，曾經睡在公園長椅，而經過數年融入當地社會及努力，目前通過電子商務賺取數千萬美元身家，成為白手興家的富翁。

Nick表示，他首次搭乘的士到洛杉磯時，使去大約100美元，身上僅剩400美元，他說：「這是個文化衝擊，永遠都不會忘記這件事。」

由於不懂英語，且沒有錢租樓，曾睡於洛杉磯公園，幾乎難以維生，只能到麥當勞買1美元的漢堡包吃，更為了慳錢而叫店員不要加芝士。其後，他找到代客泊車的簡單工作，開始儲錢租樓，同時加強英語能力，最終取得房地產代理的執照。

2013年，Nick嘗試在eBay銷售進口電子產品。一開始每月能賺3,000至4,000美元，其後全身投入電子商務。現年37歲，Nick已經成為美國公民，在亞馬遜及沃爾瑪等網站上擁有多間網上商店，營業額多達4,000萬美元。

據悉，他在美國及羅馬尼亞購入多達100間屋，還有4輛豪華房車，更分別替父親及兄弟買屋。他認為，自己成功秘訣在於不怕失敗，而且絕不放棄。

Nick還致力於幫助他人，協助其他人開始在亞馬遜等電子商務平台上進行銷售。