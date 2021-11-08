中美貨幣政策距離拉近　人幣升值空間有限

外國傳媒報道，今年持續高企的人民幣外匯掉期點可能將迎來一波回調，逐漸回歸中美息差收窄這一定價基本面。在中國國債納入富時羅素指數之際，這有望減輕境外投資者配置人民幣資產的外匯對沖成本。

隨着美國貨幣政策正常化如預期推進，中美「中長期息差」今年以來在波動中收窄，但人民幣外匯掉期點子則居高不下。境內外1年掉期點子目前價格仍維持於1,700點子左右，較年初水平上漲近兩成，距1,800點子以上的年內高位回落不多。

掉期點子脫離互換貨幣間息差的基本面，背後是中國境內過於寬鬆的美元流動性環境。疫情之下，中國出口強勁，而境外旅遊等服務貿易逆差項目收窄，經常項目下持續大額貿易順差帶來的外匯淤積在境內銀行體系。中資大行在本幣流動性偏緊時一度大量在掉期市場融出美元，使掉期點子居高不下。

10月以來，中國央行通過公開市場逆回購多次加大資金投放後，中資大行融出跨月底美元資金獲取人民幣流動性的交易力度明顯減小。10月末還曾出現中資大行在離岸市場大量融出人民幣資金的情形，境內外人民幣資金面均趨於寬鬆，掉期曲線已開始出現平坦化。

美國方面，聯儲局縮減資產購買計劃於上周靴子落地，市場仍在對加息預期進行博弈，中美息差仍有進一步收窄的空間。

德國商業銀行資深新興市場經濟學家周浩在報告中預測：「從基本面角度來看，人民幣對美元的一年掉期點子在1,200點子是一個比較合理的位置。」周浩認為，除了中美息差收窄因素外，人民幣繼續升值也會讓出口商遠期結匯增加，此外，今年以來的掉期好倉方向對沖盤和交易盤也有止賺的需要和可能性，均會造成掉期點子定價向基本面靠攏。

他又說，美國高通脹持續且聯儲局逐步退出寬鬆政策，也可能或直接、或間接地使得中國境內美元流動性收緊，目前過於寬鬆的現狀也可能出現轉折。

中國央行調查統計司原司長盛松成周日(7日)表示，在美國貨幣政策正常化背景下，隨着美元流動性萎縮，中美息差將會縮小，並帶來資金流出風險。他並預計人民幣2022年下半年後會貶值。