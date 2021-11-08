瑞銀：中國出口增速溫和放緩　人民幣短期升值空間不大

10月份中國出口按年增速由9月的28.1%微降至27.1%，進口增速由9月的17.6%加快至20.6%。瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎表示，儘管出口增速略有放緩，數字依然強勁，未來其增速放緩可能也會比較溫和。

另外，中國外匯儲備增加210億美元，至3.218萬億美元，其中貿易順差擴大，拉動整體外匯儲備規模上升。人民幣對美元即期匯率升破6.4水平，鄧認為，短期人民幣匯率進一步大幅升值的空間不大。

鄧指出，本輪智能手機對歐盟出口加快，部分抵消了對美出口放緩。手機出口反彈是推高9月出口的重要因素，但10月手機出口大幅減速。根據歷史表現，認為本輪智能手機出口反彈或已見頂，未來幾個月可能進一步回落。此外，一般消費品和防疫相關產品出口均有所提速，部分或來自低基數的支持。

10月進口在去年低基數下，按年增速依然有所放緩。他提到，部分對應了內需走弱。受惠於冬季需求，能源相關產品的進口量和進口額均繼續上升。另一方面，鐵礦石和銅礦石的進口額增速均有所放緩。

鄧預期，未來中國出口或進一步減速，對外需而言，美國供應管理協會(ISM)指數的新訂單指數、歐盟製造業採購經理指數(PMI)的新訂單指數、發達經濟體製造業新訂單指數等關鍵外需指標全面下跌。隨着發達經濟體繼續從商品消費轉向服務消費，競爭對手陸續恢復生產及工作，手機、防疫產品等關鍵產品出口走弱，預計整體出口面臨下行壓力將進一步加劇。