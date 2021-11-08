官媒再轟跨境券商：沒有境內牌照就是非法金融活動

近月互聯網券商成為內地監管新一批監管對象，官媒周一(8日)再度發文炮轟跨境券商無牌經營，直斥部分跨境金融業態極易成為少數人違規跨境資本輸出的工具，可能面臨資本外流、境內投資者的資金有去無回、金融資料洩露等一系列風險，特別是個人資訊安全問題，強調境外市場和網絡空間不是「法外之地」，必須遵循法律和交易機制，絕不能違反中國的境內金融監管的法律法規。

文章強調，除了合格境內機構投資者(QDII)、「滬港通」等機制外，中國證券監管部門尚未批准境內外機構提供「跨境炒股」服務，故跨境互聯網券商在未取得我國境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台提供美股、港股交易服務，屬於境內無證駕駛，是典型的非法金融活動。

文章又糾正，資本項目可兌換不等於金融業完全放任自由，也不應成為非法跨境券商「無證駕駛」的理由。金融牌照有嚴格的地域限制，不是誰想買賣就能買賣，也不是任何時空都可以買賣。金融產品或服務僅向特定物件提供，不該全網無差別銷售，即便在數碼技術發達的環境下也沒有例外，更不該降低要求，亦是多年來金融風險防控和金融創新的「硬道理」。

文章又重申，數碼經濟快速發展，金融監管需要與時並進，盡早劃清金融牌照的地域邊界和客群邊界。各類監管部門必須加強功能監管、行為監管和協同監管，不能「各掃門前雪」。對於跨境互聯網券商，在嚴格控制金融風險前提下，盡快完善相關監管規則，依法對相關活動予以規範管理，加強監管執法，全面保護投資者合法權益。