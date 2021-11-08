道期偏軟 比特幣漲6%重越6.6萬美元關
2021年11月08日 16:11
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美匯指數報94.32；港匯見7.7862；離岸人民幣(CNH)報6.3961；美元兌日圓報113.56；歐元企1.156，英鎊處1.3485。金價報1,817美元。布油報83.58美元，紐油報82.17美元。比特幣漲6%，最新企6.5萬美元水平。道指期貨跌21點。
●市後關注點
-17:30 歐元區11月Sentix投資者信心指數
●恒生指數收報24,763點，跌106點或0.43%。國企指數收報8,793點，跌27點或0.31%；科技指數收報6,193點，跌82點或1.32%。主板成交逾1,219億港元。https://bit.ly/3qh8HtB
-傳恒大未如期支付兩筆到期債券利息，涉8249萬美元。
-海底撈宣布關店不裁員，股價曾漲11%。
-新股UJU平開，最終潛水逾4%，每手帳蝕300元。
●滬綜指收升7點，滬深兩市成交額連續第12個交易日突破萬億，錄得逾10,388億元。https://bit.ly/3kggBQ7
-陽光城擬延長交換要約截止日，警告恐違約。
●中國經濟：
-發改委：煤炭日產量曾創近年高位，煤價有望穩步回落。
-瑞銀：中國出口增速溫和放緩，人民幣短期升值空間不大
●再生能源漸普及！蓋茨預言石化巨頭30年後或倒閉。
●日本政府擬修訂法案，補貼台積電在當地建廠。
●真相大白！iPhone 13缺貨與A15晶片無關，原因係...
●傳悉尼機場接受1358億收購要約，擬明年初交股東投票。
●唔識英文、僅帶3900蚊移民美國，流浪漢如何成為億萬富翁？https://bit.ly/3F0thCN
●世界黃金協會：10月全球黃金ETF持有量跌至年內新低。
●以太幣創新高，比特幣再升穿6.6萬美元關。
●港流行病學專家：應考慮重新向世界其他地區開放。
●調查：逾半企業計劃在港設生產線，惟空間不足成最大挑戰。
●趁通關前掃舖！有基金上周購舖後升價26%放售。