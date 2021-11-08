MONACO ONE料獲約2500張入票　超額逾11倍

(左一至左三)陳惠慈，黃光耀，楊偉銘

發展商積極推售新盤，會德豐地產常務董事黃光耀表示，該公司發展的啟德MONACO ONE，有機會短期內加推第三批單位，料定價有5%至10%加價空間。同時，項目會盡快落實銷售安排，最快周末展開首輪銷售。預計連同今晚計，可接獲約2,500張入票，按首兩張價單198伙計，即超額逾11倍。

黃光耀續指，入票客人當中有7成用家，3成屬投資者。客源分布方面，九龍區佔5成，港島區及新界區各佔兩成半。

對於政府有意放寬舊樓強拍門，黃氏相信此舉有助推動重建項目，提供更多發展機會，對社會而言亦可減少舊樓，加快市區住宅供應。而目前政府正研究落實通關，若然落實通關，明年樓價可望上調，加上現時政府政策清晰，市況平穩，都可加快買家入市決定。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘稱，該盤第二張價單相比首張價單有5%差距，惟連同座向及景觀等因素比較，第二批單位屬原價加推。

該公司總經理(市務)陳惠慈指，項目會所設有健身空間和戶外訓練空間，並提供瑜伽室，室內恒溫游泳池等設施，亦會有健身教練和健康顧問作專業指導，照顧住戶身心健康需求。另外，大會亦特別邀請到教練示範使用格鬥繩和重力訓練。