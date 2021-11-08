九龍城及土瓜灣3舊樓招標　估值約3.75億元

仲量聯行獲業主委託，以招標形式放售三項分別位於九龍城及土瓜灣具重建潛力的住宅物業。兩個物業的截標日期均為今年12月14日。市場人士估計物業市值合共約3.75億港元。

第一項及第二項共同招標出售的物業位於九龍城嘉林邊道6A號及毗鄰的聯合道5A號兩個半幢住宅大廈，位處獨立地段，地盤面積合共約4,885方呎。兩項物業均於1956年落成，並樓高5層，嘉林邊道6A號地下為停車庫，物業實用面積約5,352方呎。聯合道5A地下為商舖，物業實用面積約7,380方呎。地皮現劃為「住宅(乙類)」用途，可以地積比率5倍重建，更能與毗連地段合併重建產生協同效應。

第三項物業為土瓜灣上鄉道3號，屬一幢擁有62年樓齡的9層高舊式樓宇，包括地下、1樓、2樓、3樓、4樓、5樓、6樓、7樓及8樓的3號住宅單位，合共八個住宅單位及一個地舖。物業的可售面積為4,374方呎，商舖建築面積為566方呎，佔獨立地段的25%。根據馬頭角分區計劃大綱草圖，該物業現址劃為「住宅(甲類)」用途，可以地積比率9倍發展商住項目。