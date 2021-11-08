新濠旗下融資公司遭下調信貸評級至「Ba3」

之所以要削MRF的評級，該機構解釋，主要是旅遊限制持續下，新濠集團之盈利復甦步伐勢將緩慢，2022年盈利仍會顯著低於疫情爆發前，而集團此時又要肩負龐大的資本投資，因此債務及槓桿水平在未來幾年皆會顯著高於疫情爆發之前。MRF的評級乃新濠博亞整體信貸質素之寫照，而新濠博亞之盈利和融資都非常倚賴MRF。

與此同時，穆迪調低澳門中場賭收的預測，現預料明年只能回復至疫情爆發前2019年的6成左右，接近全面復甦要等到2023年，而貴賓廳的博彩收入將更差，2023年依然會遠低於2019年，主要是對於博彩業的監管愈益嚴厲，以及博彩中介(疊碼仔)實力減弱。

即使新濠博亞賺錢並不倚賴貴賓廳，其信貸質素也有成熟的業務和不完全側重澳門的優質資產所支撐，穆迪指出，該公司今年及明年盈利和經營現金流都會持續疲弱，塞浦路斯綜合度假村和新濠影滙二期擴建相關的資本開支，直到明年都要靠進一步借貸來滿足。

該機構預測，新濠博亞經調整負債將於未來12至18個月內升至76億美元，為2019年底49億美元的1.55倍，經調整負債對EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)的比率，2023年將處於5至5.5倍，比起2019年底的2019年高出一大截。若穆迪相信該比率一直無法降至5.5至6倍以下，或進一步調低MRF的信貸評級。