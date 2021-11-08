人行推碳减排貨幣政策　重點企業利率低至1.75%

中國人民銀行公布，推出碳減排支持工具這創新的結構性貨幣政策工具，以穩步有序、精準直達方式，支持清潔能源、節能環保、碳減排技術等重點領域的發展，並撬動更多社會資金促進碳減排。

人行通過新工具將向金融機構提供低成本資金，引導金融機構在自主決策、自擔風險的前提下，向碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應與同期限檔次貸款市場報價利率(LPR)大致持平。新工具發放對象暫定為全國金融機構，人行通過直達機制，對金融機構向碳減排重點領域內相關企業發放的碳減排貸款，按貸款本金的60%提供資金支持，利率為1.75%。

人行會同相關部門，以減少碳排放為導向，重點支持清潔能源、節能環保和碳減排技術三個碳減排領域；重點支持正處於發展起步階段，但促進碳減排的空間較大，可帶來顯著碳減排效應的行業。

具體而言，清潔能源領域主要包括風力發電、太陽能利用、生物質能源利用、抽水蓄能、氫能利用、地熱能利用、海洋能利用、熱泵、高效儲能(包括電化學儲能)、智能電網、大型風電光伏源網荷儲一體化項目、戶用分布式光伏整縣推進、跨地區清潔電力輸送系統、應急備用和調峰電源等。節能環保領域主要包括工業領域能效提升、新型電力系統改造等。碳減排技術領域主要包括碳捕集、封存與利用等。後續支持範圍可根據行業發展或政策需要進行調整。