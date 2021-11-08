港灣豪庭業主趕移民　減價14萬元易手

市場再錄二手業主移民賣樓個案，大角咀港灣豪庭兩房同類放盤，減價14萬元，以728萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原蕭家權表示，西半山御林豪庭中層A室，實用面積約377方呎，兩房間隔，望市景，以810萬元易手，呎價約21,485元，原業主於2018年5月以725萬元買入，持貨3年帳面獲利85萬元，單位升值約12%。

●中原張偉光指，東半山滿輝大廈頂層連天台特色戶，實用面積約882方呎，兩房間隔，以2,128萬元連車位易手，實用呎價約24,127元，新買家屬於用家。

●利嘉閣馮銳興稱，跑馬地雅仕閣頂層連天台特色戶，實用面積約1,194方呎，原則套三房改為套兩房間隔，近日以2,760萬元沽出，呎價約23,116元，屋苑目前有2個放盤，入場費由2,200萬元起。

●世紀21北山嚴智贇指，北角康澤花園B座中層6室，實用面積約568方呎，三房間隔，望山景，獲區外首置客以1,000萬元承接，呎價約17,606元，原業主早於1999年2月以298萬元購入自住，持貨22年帳面獲利702萬元，期內升值約2.4倍。

●世紀21北山梁淑儀表示，北角富澤花園富達閣中層F室，實用面積約652方呎，三房間隔，望山景，獲區外首置客以999萬元承接，呎價約15,322元，原業主於2002年5月以220萬元購入自住，持貨約19年帳面獲利779萬元，期內升值約3.5倍。

●美聯錢敏義稱，鰂魚涌太古城海棠閣中層B室，實用面積約1,015方呎，套三房間隔，原先開價月租約39,000元，議價後以38,000元租出，呎租約37.4元。

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九龍區

●美聯黃永財稱，大角咀港灣豪庭1座中低層D室，實用面積約338方呎，兩房間隔，望海景，吸引用家承接，單位原先放盤叫價742萬元，原業主移民減價14萬元，以728萬元成交，減幅約1.9%，呎價約21,538元，單位於2009年4月以約220萬元購得，帳面升值約2.3倍。

●利嘉閣邱家仁指，長沙灣碧海藍天2座低層A室，實用面積約577方呎，三房間隔，享內園池景，日前以1,000萬元沽出，呎價約17,331元，原業主於2015年1月以約710萬元購入，持貨約6年帳面獲利約290萬元，物業升值約41%。

●利嘉閣李啟昌表示，長沙灣泓景臺7座低層B室，實用面積約473方呎，兩房間隔，望內園景，放盤短短3日，原先叫價900萬，經議價後減價42萬元或約4.7%，以858萬元易手，呎價約18,140元，屋苑現時入場費由830萬元起。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣泓景臺錄11月首宗買賣，單位為7座中層A室，實用面積約440方呎，兩房間隔，上月中開價900萬元，其後曾調整至870萬元，最新以858萬元成交，呎價約19,500元，新買家為上車客，睇樓多時，積極議價購入上址自用。

●香港置業曾家輝指，長沙灣曉悅中高層B室，望山景，一房間隔，實用面積約273方呎，以約580萬元放盤1個月後，獲區內客接洽，雙方議價後減價約12萬元，以約568萬元承接，呎價約20,806元，新買家為首置客，睇樓1次火速入市自住。

●美聯黃家樂表示，土瓜灣迎豐中高層D室，實用面積約271方呎，一房間隔，原先放盤叫價620萬元，放盤約1個月，吸引同區客承接上車，還價15萬成交，減幅約2.4%，成交價605萬元，呎價約22,325元，原業主於2016年4月斥資452.1萬元購入，轉手帳面獲利約152.9萬元，升值約34%。

●香港置業胡耀才表示，啟德1號(I)第1座中低層C室，兩房間隔，望園景，實用面積約527方呎，以約22,000元放租1個月，即吸引外區客洽詢，最終業主減租1,000元，以約21,000元租出，呎租約38.9元，新租客為單身人士，睇樓1次即決定承租。

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新界區

●中原林溢斌表示，東涌區剛過去的周末連錄4宗買賣，包括東堤灣畔6座中層A室，實用面積約772方呎，套三房間隔，享機場景及山景，開價1,030萬元，議價後以996萬元成交，呎價約12,902元，新買家為換樓客，見區內1,000萬元內套三房單位放盤選擇不多，立即承接。

●中原林恩信指，荃灣居屋尚翠苑B座中層3室，實用面積約439方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價635萬元，經議價後，減價35萬元，以600萬元沽出，呎價約13,667元，買家為上車客，原業主則以275萬元一手購入單位，持貨4年帳面獲利325萬元，期內升值約1.2倍

●中原鍾慧儀指，葵涌廣場1座中層G室，實用面積約536方呎，三房間隔，叫價900萬元，放盤5天，議價20萬元，即獲買家以880萬元承接，呎價約16,418元，新買家為同區換樓客。

●美聯陸康誠表示，深井浪翠園8座高層E室，原裝套三房間隔，現改為套兩房，享海景，實用面積約632方呎，新買家為區內業主，早前於區內物色合適單位換樓，鍾情上址海景，考慮不久便決定入市，原業主叫價約830萬元放售僅兩周，雙方議價後以828萬元成交，呎價約13,101元。

●祥益陳阿麗表示，屯門居屋悅湖山莊2座高層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，日前獲區內綠表客承接，原業主增加議幅，減價30萬元，新買家原本居於同區，熟悉區內環境，未補價第二市場以420萬元購入上址自用，呎價約7,095元。

●祥益黃文樂稱，屯門寶怡花園1座高層D室，實用面積約480方呎，兩房設計，日前獲區內客垂青，見屋苑鄰近學校，方便返學，遂便決定即睇即租，以月租12,400元承租，呎租約25.8元。

●祥益黃慶德指，屯門海翠花園4座高層B室，實用面積約521方呎，近日獲一名區內客垂青，業主考慮到租客願意預繳半年租金，故有輕微議價空間，最終獲以13,500元承租，呎租約25.9元。

●利嘉閣莫家進稱，元朗尚悅．方低層B室，實用面積約211方呎，開放式設計，新近以358萬元沽出，呎價約16,967元，原業主於2017年12月，以約317.8萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約40.2萬元，物業升值約13%，屋苑現時約有10個放盤，叫價由390萬元起。

●中原王勤學指，洪水橋及天水圍兩個全新盤同步推售，剛過去的周末元朗區二手市場錄約15宗買賣，世宙周末錄得2宗成交，包括3座中層K室，實用面積約643方呎，套三房間隔，叫價985萬元，議價後以972萬元沽出，呎價15,117元，新買家為外區換樓客。

●中原潘鈺恒稱，元朗溱柏6座中層F室，實用面積約457方呎，一房間隔，叫價640萬元，議價後以628.8萬元成交，呎價約13,759元，新買家為上車客，原業主則於2018年3月以563.8萬元買入，持貨3年帳面獲利65萬元，升值約12%。

●美聯李瑋良指，元朗蝶翠峰11座高層單位，兩房間隔，實用面積約534方呎，另附逾370方呎天台，叫價約655萬元放售，吸引外區客洽商承接，新買家為首置人士，睇好北區發展潛力，雙方議價後最終以638萬元成交，呎價約11,948元。

●中原潘婉兒表示，上水居屋彩蒲苑本月暫錄約1宗買賣，單位為A座高層7室，實用面積約438方呎，兩房間隔，議價後於已補價自由市場價以500萬元售出，呎價約11,416元，新買家為用家。

●世紀21宇田劉碧珍指，大埔公屋太和邨安和樓中層8室，實用面積約366方呎，一房間隔，已補價自由市場開價420萬元，放盤11日，經議價後減52萬元，減幅12.4%，獲用家以368萬元承接，呎價約10,055元。

●中原侯惠良表示，沙田第一城11月暫錄約7宗買賣，屋苑18座中層B室，實用面積約515方呎，兩房間隔，議價後以820萬元易手，呎價15,922元，原業主則於2013年以510萬元購入，持貨8年帳面獲利約310萬元，期內升值約60.8%。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山海典居6座高層D室，實用面積約959方呎，三房間隔，原先叫價1,650萬元，放盤兩個月，減價65萬元，減幅約4%，獲買家以1,585萬元承接，呎價16,528元，原業主於2017年10月以1,255萬元購入，持貨約4年帳面獲利330萬元，單位期內升值約26%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山海典居6座高層D室，實用面積約959方呎，兩房間隔，日前以1,585萬元易手，呎價約16,528元，新買家為用家，原業主於2017年以1,255萬元購入，持貨4年帳面獲利約330萬元，單位升值約26.3%。

●美聯林振聲指，將軍澳蔚藍灣畔7座低層G室，實用面積約488方呎，兩房間隔，望園景，吸引外區換樓客承接，成交價856萬元，據悉較原叫價890萬元，調減34萬元，減幅約3.8%，呎價約17,541元，原業主於2003年12月以約174萬元購得，轉手帳面獲利約682萬元，升值逾3.9倍。

●中原柯勇表示，將軍澳蔚藍灣畔11月至今暫錄3宗買賣，平均實用呎價約17,151元，包括3座低層D室，實用面積約566方呎，三房間隔，望園景，最新以940萬元易手，呎價16,608元。

●利嘉閣溫錦華，將軍澳慧安園3座高層C室，實用面積約411方呎，兩房間隔，以707萬元易手，呎價約17,202元，業主於2018年3月以約586萬元購入，持貨約3年多帳面獲利約121萬元，物業升值約21%。