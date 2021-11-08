受惠都會區規劃！元朗住宅交投月飆逾倍　北區買賣漲33%

新界北部都會區發展消息公布後，區內二手交投有增無減。綜合市場消息，11月至今全港7個主要住宅區，逾七成買賣成交量較上月同期增加，當中元朗錄約31宗買賣，按月升幅逾一倍最顯著。至於北區及屯門區二手樓交投量同期亦升約33.3%及16.7%。

元朗區10月同期僅錄約15宗買賣，本月交投氣氛明顯回升。中原王勤學稱，洪水橋及天水圍雖有兩個全新盤同步推售，但剛過去的周末元朗區二手市場仍錄約15宗買賣，自北部都會區發展計劃公布後，買家加快入市，帶動交投，但樓價未見急升。

事實上，買家近日加快步伐入市元朗單位。他續稱，世宙3座中層K室，實用面積約643方呎，套三房間隔，叫價985萬元，議價後以972萬元沽出，呎價約15,117元，新買家為外區換樓客，看好該區日後發展而入市。

美聯蔡沚錡亦指，同區YOHO MIDTOWN第3座一個中層三房單位，實用面積約615方呎，原先開價1,080萬元放售，同區客認為區內新盤即將推售，恐日後刺激樓價再升，議價後加快入市，以1,050萬元購入上址換樓，呎價約17,073元。

至於包括粉嶺和上水的新界北區，上月同期錄6宗買賣，該行周志強稱，該區本月暫錄約8宗，交投量未見大增，相信市場仍要時間消化新的發展消息。而屯門二手市場本月已錄約21宗買賣，按月多3宗。

儘管將軍澳本月亦有大型一手盤開售，但二手交投量也回升，11月暫錄約51宗買賣，較10月同期增逾54%，升幅為各區次高。中原伍錦基表示，新盤為區內二手市場引來更多外區客，令交投增加。

事實上，個別業主繼續減價吸客，東涌東堤灣畔套三房戶樓價再跌穿千萬元。中原林溢斌透露，項目6座中層A室，實用面積約772方呎，開價1,030萬元，議價後獲換樓客以996萬元購入，呎價約12,902元。據了解，該區11月暫錄10宗二手買賣，與上月同期相若。

另方面，市場再錄蝕讓。市場消息指，馬灣珀麗灣20座一個中層戶，今年中曾叫價逾1,050萬元放售，市傳剛以約918萬元售出，呎價約1.2萬元，原業主2018年購入，持貨約3年帳面貶值逾70萬元。