新盤傾巢而出 有豪盤斥資3000萬打造示範洋房

近期新盤傾巢而出，發展商就紛紛開放示範單位吸客，有豪宅新盤更斥資約3000萬元打造示範洋房。新界西北天水圍新盤周二(9日)首輪開售之際，備受矚目的港鐵元朗站上蓋項目亦即將出擊。

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對於項目首輪銷售出現排隊買樓人龍，楊氏稱，相信仍有大量向隅客人未能於首輪揀選到心儀單位，並在接下來次輪把握最後機會，預計次輪銷售成績亦會相當理想。

另外，她指項目園林和會所面積達1.8萬方呎，提供的設施包括室內恒溫泳池，宴會廳及健身室等。而由即日起參觀示範單位人士，有機會獲得項目的小貓吉祥物攬枕。

項目成交紀錄冊顯示，該盤的「層層叠趣」花園複式戶，周一(8日)再售出1伙，該41號單位，實用面積784方呎，連347方呎花園及306方呎天台，採三房間隔，以1,554萬元成交，呎價19,821元。

●九龍塘禮著 開放3000萬裝修示範洋房

發展商積極推售市區洋房，由同創集團發展的九龍塘已屆現樓洋房禮著，周一(8日)首度現樓連裝修洋房予傳媒參觀。樓高3層的2號洋房，實用面積5,183方呎，採三房間隔，設有升降機、私人泳池和花園。

該集團項目總監胡俊豪指，禮著為集團在港首個發展項目，最快年底或下年初推售。項目定位為超級豪宅，故定價會參考同區一手及二手的同類物業，包括緹山。至於，是次開放的示範單位裝修費涉約3,000萬元。

資料顯示，禮著位於九龍塘窩打老道146號，提供4座樓高3層的洋房，全數實用面積都超過5,000方呎。

●啟德MONACO ONE 有機會短期內加推第3號價單

發展商積極推售新盤，會德豐地產常務董事黃光耀表示，該公司發展的啟德MONACO ONE，有機會短期內加推第三批單位，料定價有5%至10%加價空間。同時，項目會盡快落實銷售安排，最快周末展開首輪銷售。預計連同周一晚計，可接獲約2,500張入票，按首兩張價單198伙計，即超額逾11倍。

黃光耀續指，入票客人當中有7成用家，3成屬投資者。客源分布方面，九龍區佔5成，港島區及新界區各佔兩成半。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘稱，該盤第二張價單相比首張價單有5%差距，惟連同座向及景觀等因素比較，第二批單位屬原價加推。

該公司總經理(市務)陳惠慈指，項目會所設有健身空間和戶外訓練空間，並提供瑜伽室，室內恒溫游泳池等設施，亦會有健身教練和健康顧問作專業指導，照顧住戶身心健康需求。另外，大會亦特別邀請到教練示範使用格鬥繩和重力訓練。

●富豪．山峯分層戶4,288.7萬售出

●Silversands四房呎價售25,771元 創項目標準戶新高

●15 WESTERN STREET 兩房同類新高價1,714.3萬沽

萬科置業(香港)等合作的西營盤15 WESTERN STREET，周一(8日)錄得有兩房單位以高價售出。該單位為28樓B室，實用面積530方呎，以1,714.3萬元成交，呎價為32,345元，成交價和呎價均創同類單位新高。