內地加強網購促銷活動規管 螞蟻消費信貸續整改
2021年11月08日 22:02
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內地進入大型網購節旺季，阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)各大電商平台亦蓄勢待發，市場關注當局會否趁機收緊網購及物流監管規定。國家市場監管總局率先出手，下發關於規範「雙11」網絡促銷活動的工作提示，強調要禁止採取「先提價後打折」等各種不當行為，為今年的網購活動銷售前景添上陰霾。
市監局的工作提示主要包括8方面，包括在促銷期間，平台要把好關，落實審查核驗義務；嚴格規範促銷行為，禁止採取虛構原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷。當局又強調要嚴格規範廣告行為，杜絕虛假宣傳、攔截虛假違法廣告，而不得排除、限制競爭及妨礙其他經營者的促銷活動。
同時，平台也要防止虛假交易、虛假評價等；嚴防假冒偽劣商品、禁止銷售違法違禁商品；積極協助消費者維護合法權益；並配合監管部門依法查處平台內經營者相關違法違規 行為。
內地官媒亦「加把口」批評網購活動的促銷手法，稱消費者不止要搞清楚比奧數更複雜的折扣優惠公式，還要化身福爾摩斯搞清楚是否藏有消費陷阱。官媒認為，平台經營者應首先要承擔主體責任。
報道亦指出，今年「雙11」期間出現特别花絮，有不少中國富豪的資產於拍賣網站上架，包括發家事迹獲改編為電視劇的「最勵志浙江女首富」周曉光，她和丈夫共同擁有的位於東陽市的豪宅已登上阿里巴巴(09988)的拍賣平台。
拍賣平台顯示，內地房企大佬陳建銘於杭州市的西湖區頤景園綜合樓物業，在11月8日開始二拍；由潮汕「資本教父」劉紹喜持有的山東市立醫院控股集團股份公司20%的股權，早前因無人投標而流拍。另外，前甘肅首富闕文彬旗下公司的一架G550飛機正在拍賣中；科陸電子前董事長饒陸華所持有的股權亦已於上周開始拍賣。
●阿里金融業務續整改
除了網購被「整改」，之前陷入監管風暴的支付平台亦有新進展。近日有內地網民發現，阿里持股的螞蟻集團旗下支付寶的消費貸款服務「借唄」已經更新為「信用貸」，並且清楚表明是由哪家銀行、金融機構為其提供金融服務，而更新後借款、查帳、還款均保持不變，意味金融機構已入駐支付寶並以獨立第三方形式提供服務，反映螞蟻集團的整改計劃再有進展。
支付寶回應指，目前「借唄」啟動品牌隔離工作，但核心流程不會發生變化。由螞蟻消費金融公司提供的服務，在支付寶頁面中將繼續顯示為「借唄」品牌，而由銀行等金融機構獨立提供的信貸服務，將會在「信用貸」頁面展示，並且會顯著地標識出金融機構信息，與「借唄」品牌分開。
螞蟻的整改方向之一，正是將其支付業務與貸款業務分割。早前有消息更指出，支付寶的應用程式(App)未來或會和消費貸款服務分家，獨立成不同的App。
去年11月初螞蟻上市觸礁後，內地大型科企進入了史無前例的監管寒冬，拖累互聯網企業股價大跌。外媒報道，內地基金界大佬、紅杉資本中國基金創始人及執行合夥人沈南鵬近期透過一系列操作，共出售了總值約2.15億美元(約16.77億港元)的美團(03690)、拼多多(美股︰PDD)及京東集團(09618)旗下速遞公司達達集團(美股︰DADA)的股票。
事實上，內地基金界亦未能逃過監管浪潮的影響。廣東證監局日前對轄區基金管理公司、基金銷售機構下發《關於規範基金投資建議活動的通知》，後來多地證監局紛紛跟進，最近一周，多家基金銷售機構先後暫停旗下網絡平台上的基金組合跟投功能。有業內人士表示，措施雖然對一些沒有基金投資顧問試點資格的機構產生短期影響，但長期看來有利於行業發展。
外資投行則認為，近期內地監管力度有所放緩，有助推動更多內企來港上市。瑞信亞太區行政總裁Helman Sitohang表示，近期中國政府對科網、房地產等行業的監管收緊已有所放緩，目前計劃在香港上市的公司進展非常順利，預計本港首次公開招股(IPO)活動有望反彈。