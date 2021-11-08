內地加強網購促銷活動規管　螞蟻消費信貸續整改

市監局的工作提示主要包括8方面，包括在促銷期間，平台要把好關，落實審查核驗義務；嚴格規範促銷行為，禁止採取虛構原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷。當局又強調要嚴格規範廣告行為，杜絕虛假宣傳、攔截虛假違法廣告，而不得排除、限制競爭及妨礙其他經營者的促銷活動。

同時，平台也要防止虛假交易、虛假評價等；嚴防假冒偽劣商品、禁止銷售違法違禁商品；積極協助消費者維護合法權益；並配合監管部門依法查處平台內經營者相關違法違規 行為。

內地官媒亦「加把口」批評網購活動的促銷手法，稱消費者不止要搞清楚比奧數更複雜的折扣優惠公式，還要化身福爾摩斯搞清楚是否藏有消費陷阱。官媒認為，平台經營者應首先要承擔主體責任。

拍賣平台顯示，內地房企大佬陳建銘於杭州市的西湖區頤景園綜合樓物業，在11月8日開始二拍；由潮汕「資本教父」劉紹喜持有的山東市立醫院控股集團股份公司20%的股權，早前因無人投標而流拍。另外，前甘肅首富闕文彬旗下公司的一架G550飛機正在拍賣中；科陸電子前董事長饒陸華所持有的股權亦已於上周開始拍賣。

●阿里金融業務續整改

除了網購被「整改」，之前陷入監管風暴的支付平台亦有新進展。近日有內地網民發現，阿里持股的螞蟻集團旗下支付寶的消費貸款服務「借唄」已經更新為「信用貸」，並且清楚表明是由哪家銀行、金融機構為其提供金融服務，而更新後借款、查帳、還款均保持不變，意味金融機構已入駐支付寶並以獨立第三方形式提供服務，反映螞蟻集團的整改計劃再有進展。

支付寶回應指，目前「借唄」啟動品牌隔離工作，但核心流程不會發生變化。由螞蟻消費金融公司提供的服務，在支付寶頁面中將繼續顯示為「借唄」品牌，而由銀行等金融機構獨立提供的信貸服務，將會在「信用貸」頁面展示，並且會顯著地標識出金融機構信息，與「借唄」品牌分開。

螞蟻的整改方向之一，正是將其支付業務與貸款業務分割。早前有消息更指出，支付寶的應用程式(App)未來或會和消費貸款服務分家，獨立成不同的App。

事實上，內地基金界亦未能逃過監管浪潮的影響。廣東證監局日前對轄區基金管理公司、基金銷售機構下發《關於規範基金投資建議活動的通知》，後來多地證監局紛紛跟進，最近一周，多家基金銷售機構先後暫停旗下網絡平台上的基金組合跟投功能。有業內人士表示，措施雖然對一些沒有基金投資顧問試點資格的機構產生短期影響，但長期看來有利於行業發展。

外資投行則認為，近期內地監管力度有所放緩，有助推動更多內企來港上市。瑞信亞太區行政總裁Helman Sitohang表示，近期中國政府對科網、房地產等行業的監管收緊已有所放緩，目前計劃在香港上市的公司進展非常順利，預計本港首次公開招股(IPO)活動有望反彈。