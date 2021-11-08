個人數據「草變寶」　新規勢加重跨國企業成本

外媒報道，內地發布有關跨境數據傳輸的規則草案，要求向海外輸出數據以前必須先向監管單位申報進行評估，WilmerHale律師事務所北京辦公室合夥人Lester Ross認為，有關於數據出口的規範顯然存在偏見，且審查程序過於冗長，一旦草案通過後，跨國企業恐被迫投入大量資金，來滿足中國的法規要求。

草案要求所有企業在將自中國搜集的重要數據輸往海外前，先向網信辦提出申報並進行安全審查，違反規定者可能被處以前一年營收的5%或是5,000萬元人民幣罰款。中國網信辦通常會在45個工作日內完成安全審查，若遇到複雜案件，審查時間最多可延長15日。

Lester Ross指出，新規範也和中國政府近期申請加入的「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 以及「數位經濟夥伴關係協定」(DEPA) 的目標互相衝突。

專攻數據規範的北京煒衡律師事務所律師Dongdong Wei表示，內地曾經在2017年和2019年針對跨境數據傳輸提出類似規定，但因當時個人數據還不被視為國安問題，因此並沒有正式實施，但這次當局的態度似乎是認真的，尤其在滴滴出行赴美IPO計劃之後，官方對數據保護的態度已更加堅定。