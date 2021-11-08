美股道指再創新高　Tesla早段挫逾7%

本周市場聚焦經濟數據，道指周一早段曾升238點，至36,565點；標指升17點至4,714點；以科技股為主的納指漲67點，至16,032點。

對於即將迎來的聖誕消費旺季，美股長期大好友、投資諮詢機構Yardeni Research總裁亞德尼預期，今年將會是其中一個表現最好的聖誕季，料年底標指或有望升至4,800點，明年底前則升至5,200點。

商品方面，美國前能源部長偑里批評拜登政府在處理能源問題上或將壤成災難，長此下去，油價或在未來6個月內上升至每桶100美元。他指出拜登政府在能源政策上存在矛盾，其能源部長格蘭霍姆一方面推動當地發展潔淨能源，減少使用化石能源，一方面總統則促請石油輸出國組織和盟國(OPEC+)增產。紐約期油曾升1.72%至每桶82.67美元；布蘭特期油曾升1.52%%至每桶84美元。

另外，隨着世界慢慢從化石能源轉向較潔淨的可再生能源，化石能源企業價值將大幅貶值。微軟創辦人蓋茨在格拉斯哥舉行的氣候峰會期間直言，部分化石燃料巨企或將在30年後倒閉，或只餘很少價值。他續指，若這些企業能把他們的業務轉移成可再生能源，那它們或尚有一絲生機。

個股方面，美國電動汽車製造商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克上周在社交媒體Twitter發起投票，詢問網民應否出售手上10%的特斯拉股票。投票共超個350萬人參與，57.9%支持其沽售。惟或由此消息拖累其股價早段曾跌7.28%至1,133美元。