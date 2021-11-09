東方日報B1：憧憬新解藥 疫苗股弱 航企雀躍
2021年11月09日 00:41
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恒生指數周一續創逾一個月新低。（中新社圖片）
美國藥廠輝瑞加入研發新冠肺炎口服藥物的戰團，市場憧憬疫情即將出現新「解藥」，周一在港上市的旅遊出行相關股份隨即熱炒，惟消息未有給港股注入「強心針」，周一(8日)疫苗股更遭棄如敝屣，加上大型科網股繼續拖低大市，恒生指數全日續挫106點。不過，券商中金公司看好港股後市，直言進入布局時機，料未來一年恒生國企指數及MSCI明晟中國指數均有雙位數的上行空間。
恒指周一甫開市曾挫236點，低見24,633點，隨後在內地股市回升帶動下，跌幅曾縮至32點，惟午後大市仍反覆向下，最終收跌0.42%，報24,763點，續創10月7日以來收市新低；國企指數收報8,793點，跌0.3%；恒生科技指數跑輸大市，收報6,193點，下挫1.31%。港股總成交1,220億元，沽空比率15.58%，港股通淨賣出15.3億元。
繼美國藥廠默沙東公司(另稱默克，Merck & Co.)有份研發的口服藥獲英國批准使用後，輝瑞周五發表臨床試驗報告，稱旗下新冠口服藥物可大幅減低重症患者住院或死亡機率。旅遊業加速復甦或見曙光，帶挈內地3大航空股急漲，中國南方航空(01055)曾飆16.59%，收市升幅收窄至6.72%，中國國航(00753)及中國東方航空(00670)分別收升7.85%及5.26%；售賣行李箱的新秀麗(01910)全日狂飆14.37%收市，機票及酒店訂購平台攜程集團(09961)則上漲7.13%。
不過，股市有贏家，亦有輸家，醫藥疫苗相關板塊應聲急挫，內地疫苗製造商康希諾生物(06185)早市一度瀉逾兩成，低見153元，創年內盤中新低，收市仍跌17.2%，報159.3元，見去年12月中以來低位；騰盛博藥(02137)及三葉草生物(02197)均收挫近三成，齊齊創上市以來新低；AZ疫苗原料供應商藥明生物(02269)曾插水9.66%，收跌8.63%至93.1元，成為表現最差藍籌，兼創3月後低位，更遭「北水」拋售8.34億元。
券商瑞信指，藥明生物股價波動主要受短期市場悲觀情緒所拖累，惟仍然相信內地醫藥研發及生產外包服務(CXO)行業前景穩健，而經過調整後行業市盈率回到更安全水平，維持該股「跑贏大市」評級及目標價151元不變，並繼續將其列為行業首選之一。
後市展望方面，中金表示，儘管內外環境仍存在不確定因素，但中資股的相對優勢和配置價值已逐步顯現。在上游增長持續回落的背景下，建議逐步偏向中下游，尤其是高增長板塊，並把握因市場恐慌情緒而重挫的修復機會。
該行指，投資者可布局受內地政策長期支持的板塊，包括具資本支出增長潛力的產業升級、國貨消費品牌崛起下的消費升級，以及為實現碳中和目標而推動的綠色可持續發展等，看好科技硬件、電動車產業鏈、先進製造、新能源及消費等投資機會。