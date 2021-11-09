東方日報B1：憧憬新解藥　疫苗股弱　航企雀躍

美國藥廠輝瑞加入研發新冠肺炎口服藥物的戰團，市場憧憬疫情即將出現新「解藥」，周一在港上市的旅遊出行相關股份隨即熱炒，惟消息未有給港股注入「強心針」，周一(8日)疫苗股更遭棄如敝屣，加上大型科網股繼續拖低大市，恒生指數全日續挫106點。不過，券商中金公司看好港股後市，直言進入布局時機，料未來一年恒生國企指數及MSCI明晟中國指數均有雙位數的上行空間。

恒指周一甫開市曾挫236點，低見24,633點，隨後在內地股市回升帶動下，跌幅曾縮至32點，惟午後大市仍反覆向下，最終收跌0.42%，報24,763點，續創10月7日以來收市新低；國企指數收報8,793點，跌0.3%；恒生科技指數跑輸大市，收報6,193點，下挫1.31%。港股總成交1,220億元，沽空比率15.58%，港股通淨賣出15.3億元。

券商瑞信指，藥明生物股價波動主要受短期市場悲觀情緒所拖累，惟仍然相信內地醫藥研發及生產外包服務(CXO)行業前景穩健，而經過調整後行業市盈率回到更安全水平，維持該股「跑贏大市」評級及目標價151元不變，並繼續將其列為行業首選之一。

後市展望方面，中金表示，儘管內外環境仍存在不確定因素，但中資股的相對優勢和配置價值已逐步顯現。在上游增長持續回落的背景下，建議逐步偏向中下游，尤其是高增長板塊，並把握因市場恐慌情緒而重挫的修復機會。

該行指，投資者可布局受內地政策長期支持的板塊，包括具資本支出增長潛力的產業升級、國貨消費品牌崛起下的消費升級，以及為實現碳中和目標而推動的綠色可持續發展等，看好科技硬件、電動車產業鏈、先進製造、新能源及消費等投資機會。