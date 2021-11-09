AMD獲得Meta晶片訂單　股價急升一成

外媒報道，美國晶片生產商AMD宣布，獲得Facebook母企Meta的訂單，將為Meta打造資料中心晶片，以探索元宇宙發展機會。

AMD周一(8日)舉行「加速資料中心」線上新品發表會，AMD推出了首款採用台積電3D Chiplet封裝技術、加入3D V-Cache垂直快取記憶體的第三代EPYC伺服器 Milan-X系列，可提高各種運算密集型工作載入的性能。

該公司還推出了Multi Die封裝、OAM介面的Instinct MI200系列GPU，這是首個6納米 MCM多晶片封裝設計的產品。與美國另一晶片商英特爾同級產品相比，該產品的人工智能(AI)訓練速度可加快1.2倍，超級運算能力整體表現更是提升4.9倍，有助於快速識別大數據集中模式等任務。

AMD並宣布，Meta的資料中心將採用AMD的 Epyc處理器，而微軟則將在Azure雲運算服務中使用AMD Milan-X伺服器。

AMD股價周一(8日)急升10.14%，收報150.16美元，創紀錄新高。富國銀行分析師Aaron Rakers認為，AMD的新品發表會進一步證明了AMD數據中心的強大，而且不斷擴張定位和路線圖。

富國銀行將AMD目標價由145美元升至180美元，維持「增持」評級。