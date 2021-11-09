股市大好友：美股將迎來史上最好的聖誕購物季

外媒報道，股市大好友、Yardeni Research總裁Ed Yardeni周一(8日)接受外媒訪問時表示，即將到來的年底聖誕購物季，預期將會推動美股進一步攀升至歷史新高。

Yardeni稱：「這將會是有史以來最好的聖誕季之一。人們正在從疫情中走出，他們的消費意願很強。而且，我認為他們也意識到需要現在就進行消費，因為如果臨近聖誕節才進行消費，恐怕會有很多商品缺貨。」

他亦指，雖然通脹飆升，但消費者仍有意願購物。他指出，美國消費者信心一直很疲軟，通脹也在侵蝕薪資的增長，但是他相信，無論是低收入或高收入族群，消費意願都是高漲的，有利於股市的樂觀情緒。

Yardeni說，一旦供應鏈問題獲得解決，商品庫存有所恢復，物價壓力就會得到緩解。

他維持美股跑贏大市評價，預期今年底標指升至4,800點，較上周五(5日)收市價潛在高2%；至於明年標指目標價為5,200點。

另外，他表示，和疫情相關困難局面可能已經過去。他說：「如今已經有足夠多的人接種了疫苗，經濟表現良好。我們沒有看見疫情阻礙經濟成長的情況，這可能是推動股市再創新高的另一個原因。」

Yardeni建議投資者增持股票，他看好中小型股將在接下來的一年內會有更大的上漲空間，並建議首選科技、金融和能源類股。