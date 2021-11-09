美股3大指數齊創新高　Tesla急瀉近半成

本周市場聚焦經濟數據，加上美國國會通過基建法案，帶動投資者入市氣氛，美股3大指數周一(8日)齊創收市新高。道指收報36,432點，升104點或0.29%；標指收報4,701點，升4點或0.09%；納指收報15,982點，升10點或0.07%。

對於即將迎來的聖誕消費旺季，美股長期大好友、投資諮詢機構Yardeni Research總裁亞德尼預期，今年將會是其中一個表現最好的聖誕季，料年底標指或有望升至4,800點，明年底前則升至5,200點。

個股方面，美國電動汽車製造商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克上周在社交媒體Twitter發起投票，詢問網民應否出售手上10%的特斯拉股票。投票共超個350萬人參與，57.9%支持其沽售。惟或由此消息拖累其股價急跌4.92%，收報1,162美元。

外媒報道，美國晶片生產商AMD宣布，獲得Facebook母企Meta的訂單，將為Meta打造資料中心晶片，以探索元宇宙發展機會。AMD股價急升10.14%，收報150.16美元；Meta上漲0.63%，收報51.11美元。