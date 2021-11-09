聯儲局：迷因股票對金融穩定構成風險

美國聯儲局周一(8日)發表半年度金融穩定報告中表示，由於聚集在社交媒體上的首次投資者激增，導致股市波動，其可能對美國金融體系構成風險。

該報告指出，提供零佣金、碎股交易和華麗而引人入勝的圖形的新交易平台，幫助推動了年輕一代進入股市，而該批人口的規模使得監管機構對其進行監控變得非常重要。

報告稱：「社交媒體可以形成一個回音室，在這個回音室中，散戶投資者發現自己最頻繁地與具有相似興趣和觀點的其他人交流，從而強化他們的觀點，即使該些觀點是投機性的或有偏見的。」

聯儲局的報告稱，到目前為止，包括GameStop和AMC Entertainment在內的迷因股票(meme stocks)價格大幅波動，其對迄今為止對金融穩定的影響「有限」，但認為這是一個應該「監控」的市場領域，因為新的、年輕的股票投資者往往有更高的債務水平並且經常投資於期權，這兩個因素可能會在低迷時期放大損失。

報告警告說：「隨着社交媒體和零售商投資者之間的互動可能難以預測，風險偏好高漲的情況可能會繼續發展... 如果散戶投資者的高風險偏好迅速回落至更溫和的水平，可能會出現潛在的不穩定結果。」

聯儲局建議，金融機構針對迷因股票現象可能危及的潛在波動性增加進行校準，並且考慮到更頻繁地出現更高波動性，金融機構可能需要採取進一步措施來確保系統的彈性。

報告中概述的金融體系的其他脆弱性包括股票和房地產的高估值，相對於企業收益和租金而言，該些資產價格仍然處於高位。然而，聯儲局指出，儘管住宅估值不斷上升，但幾乎沒有證據表明信貸標準惡化或住宅市場的高槓桿投資活動。

從積極的一面來看，由於聯邦刺激措施和從疫情經濟衰退中迅速復甦幫助支撐了資產負債表，企業和家庭的債務相對於收入在近幾個月有所下降。

聯儲局還指出，鑑於中國經濟增長對世界經濟的重要性日益增加，中國房地產市場的不穩定是對全球金融穩定的潛在威脅。

報告指出，企業和地方政府債務龐大且不斷增長，對房地產行業的監管打擊有可能給一些負債累累的公司帶來壓力，最近圍繞中國恒大集團的戲劇性事件就是一個例證。

報告稱：「壓力可能... 通過對金融公司的溢出效應、房地產價格的突然調整或投資者風險偏好的降低，傳播到中國的金融體系。」報告續稱，鑑於中國經濟和金融體系的規模，以及與世界其他地區的廣泛貿易聯繫，中國的金融壓力可能會給全球金融市場帶來壓力。