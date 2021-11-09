陳蓓敏：友邦股價靠穩 上望阻力位...
2021年11月09日 07:00
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美國眾議院通過萬億美元基建方案，並已呈交總統簽署。市場普遍認為，有助提振經濟增長力度，再加上10月非農新增職位增加53.1萬個，較市場預期45萬個為多，加強投資者對經濟復甦信心。美股三大指數上周造好，錄得升幅1至3%不等，已經是五周連升格局。為加速從新冠病毒陰霾中走出，美國政府有意推動強制疫苗接種，但遭法院下令暫緩執行。全球新增個案仍持續增加，投資者已對新增數據麻木。美股繼續見强。
內地六中全會於北京舉行。內房板塊仍受壓，負債較深的發展商紛紛套現減債，需要時間進行，短線難見起色。雙十一促銷經營活動如火如荼，因國家市場監管總局對平台企業加強監管，令投資者抱有戒心。
恒指徘徊於24,700點，欠缺方向性。香港與內地將進行通關測試，首階段於12月進行，配額為1,000名，上周零售股先行做好，昨日澳門博彩股跟上。友邦(01299)將周五公布第三季季績。集團上半年總收入為242億美元，增長23%。股東應佔溢利升48%至32.5億。上半年業務增長動力為中國市場，錄得三成升幅。投資回報增加約14%，新業務價值升約20%。因受疫情影響，第三季季績，有機會放緩，但全年業績料見穩定升幅。未來增長引擎仍在中國，推動新業務成長。技術走勢漸見穩定，徘徊於85港元水平，建議吸納，向上阻力位為93元，向下支持位為82元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)