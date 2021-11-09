陳蓓敏：友邦股價靠穩 上望阻力位...

美國眾議院通過萬億美元基建方案，並已呈交總統簽署。市場普遍認為，有助提振經濟增長力度，再加上10月非農新增職位增加53.1萬個，較市場預期45萬個為多，加強投資者對經濟復甦信心。美股三大指數上周造好，錄得升幅1至3%不等，已經是五周連升格局。為加速從新冠病毒陰霾中走出，美國政府有意推動強制疫苗接種，但遭法院下令暫緩執行。全球新增個案仍持續增加，投資者已對新增數據麻木。美股繼續見强。

內地六中全會於北京舉行。內房板塊仍受壓，負債較深的發展商紛紛套現減債，需要時間進行，短線難見起色。雙十一促銷經營活動如火如荼，因國家市場監管總局對平台企業加強監管，令投資者抱有戒心。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)