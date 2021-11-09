陳正犖：中國明年或降準50點子

中國10月官方製造業經理人指數(PMI)進一步下降至49.2的20個月低位，顯示經濟活動進一步緊縮，而受出口影響較大的財新採購經理人指數超出預期，上升0.6個百分點至50.6。官方服務業採購經理人指數亦放緩，經濟緊縮主要是因為能源價格上升、供應鏈問題和疫情持續所造成的。

由於限電和「能耗雙控」(同時控制能源消耗總量和強度)政策，加上成本壓力不斷增加，10月份的PMI顯示，生產放緩幅度大於需求放緩幅度。展望未來，我們的分析顯示，在正常天氣條件下，中國需要在第四季控制約12%的工業用電量。料工業生產將放緩至按年約3.2%的增長，從而令第四季的經濟增長率維持在4%。生產者價格指數(PPI)脹料將在10 月升至歷史新高，並可能在第四季保持按年上升10.5%以上。因PPI上升而傳遞給CPI的速度似乎正在加快。未來幾個月豬肉下行周期可能會逆轉，令CPI通脹上升。

雖然如此，由於發改委近期的調控措施，目前可能接近PPI通脹和PPI與CPI之間差距的高位。當供應像現在受到限制時，強行刺激投資需求根本無效。近期會有更多定向支持--央行已呼籲銀行穩定房地產相關貸款，對中小企業的定向支持將繼續。特別是，中國人民銀行新的減碳排放信貸安排，可能很快就會開始運作。當冬季過後供應限制放緩時，政府將採取更積極的行動來遏制房地產主導的需求疲軟，包括在2022年降準50點子，和把政策利率降低25點子。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖