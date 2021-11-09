道指升104點　比特幣升近7%創新高

●踏入亞洲時段，美匯指數報94.06；港匯見7.7877；離岸人民幣(CNH)報6.3874；美元兌日圓處113.24；歐元企1.1585，英鎊報1.3562。金價處1,824.47美元。布油報83.69美元，紐油處82.05美元。比特幣漲6.8%，見6.76萬美元新高。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水150點。

●美股3大指數齊創收市新高。道指收報36,432點，升104點或0.29%；標指收報4,701點，升4點或0.09%；納指收報15,982點，升10點或0.07%。

●美國晶片生產商AMD宣布，獲得Facebook母企Meta的訂單，將為Meta打造資料中心晶片，以探索元宇宙發展機會。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報24,869點，升106點或0.43%。

●即月恒生指數夜期收報24,882點，升145點，高水118點，成交11,079張。

●聯儲局發表半年度金融穩定報告中表示，由於聚集在社交媒體上的首次投資者激增，導致迷因股票(meme stocks)價格大幅波動，其可能對美國金融體系構成風險。

●美國散戶愛用的交易平台Robinhood周一(8日)表示，公司在11月3日經歷了數據安全事件。

●內地傳媒報道，內地社交平台小紅書最近完成最新一輪融資，投資者包括淡馬錫、騰訊領投，至於阿里巴巴、天圖投資、元生資本等現有舊股東亦有參與，總融資5億美元，其對公司估值為200億美元，較8月時的100億美元急升一倍。

●紐約12月期金收報每安士1,828美元，升11.2美元或0.6%，連升3日。

●紐約12月期油收報每桶81.93美元，升66美仙或0.81%；布蘭特1月期油收報每桶83.43美元，升69美仙或0.83%。

●美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)周一(8日)表示，由於供求狀況何時恢復正常尚不清楚，因此通脹水平何時會回落存在更大的不確定性。

●英國富時100指數收報7,300點，跌3點或0.05%；法國CAC指數收報7,047點，升6點或0.1%；德國DAX指數收報16,046點，跌7點或0.05%。

●新股京城佳業以每股8.28港元定價，香港公開發售錄超額認購約1.88倍，認購1手中籤率25.07%，認購5手穩獲1手。