林嘉麒：內房債拖港股後腿

港股跟跌不跟升，投資者已司空見慣，近期美股屢創新高，恒指卻跌跌不休，令投資者倍感煩惱，而近期情況更甚，相信背後與內房債務問題有關。投資市場是環環緊扣，不會獨善其身，更何況債市與股市關係甚為密切。

現時內房債市正處於投資驚恐狀況，近期多個債券交易平台已出現有賣家沒有買家的情況，想買的要更平，想賣的投資更心急，變成就算想止蝕也要沽低多個價位，當個別公司傳出問題，其債價便跌得更快，投資者更覺得其違約可能性更高。假如短期內出現具投資級別的內房企業債價急瀉，券商便會追孖展及收緊信貸，相信又會出現連鎖反應，內房債市將面臨更嚴峻的情況，屆時更是雪上加霜。

房企趁債價低進行回購，可大慳特慳，業績會更亮麗，故回購會是不遺餘力。當然，這是有財力的房企才能做到，況且，內房債務高峰期在明年第一季，中央已明確不容許新債還舊債，即使房企要靠自己，要知道過去數月銷售均不似預期，資金回籠慢了，房企資金會更緊張，屆時更有危機，港股焉能看好？

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)