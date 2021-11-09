林嘉麒：內房債拖港股後腿
2021年11月09日 08:00
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港股近日跌跌不休。
港股跟跌不跟升，投資者已司空見慣，近期美股屢創新高，恒指卻跌跌不休，令投資者倍感煩惱，而近期情況更甚，相信背後與內房債務問題有關。投資市場是環環緊扣，不會獨善其身，更何況債市與股市關係甚為密切。
事件的中心點中國恒大(03333)，周一(8日)據外媒指，其子公司Scenry Journey部分美元債券的持有人尚未收到上周六到期債券的利息，包括2022年11月及2023年11月到期，總金額為8,249萬美元。本周三就有另一寬限期結束，涉及1.48億美元票息，恒大問題一日未解決，就像野火燒不盡。
由恒大引發的內房違約危機，已蔓延至其他同業。繼佳兆業集團(01638)後，內地上市的內房陽光城集團已在香港交易所發布公告稱，將美元債要約交換的截止期限延長兩天至11月12日，給投資者更多時間來支持該交易。集團指，可能無法在11月12日按期兌付2023年到期債券的本息，如果未能按期兌付，其他債務可能被觸發交叉違約。
最令人擔心的是，事件已蔓延至投資級別的內房債券，首當其衝的是世茂集團(00813)。上周有報道指集團旗下一間附屬公司現正與陸家嘴國際信託就延長借款的還款期進行商討，集團股價上周曾單日大跌超過一成。其後，集團召開投資者會議，並表示該傳聞並不屬實，集團與陸家嘴信託的合作正常及穩定，過去亦未發生過逾期或延遲付款情況，又有大行摩根大通發表研究報告，維持其「增持」評級，惟其股價並未因此而反彈，明顯未能令投資者釋懷。
現時內房債市正處於投資驚恐狀況，近期多個債券交易平台已出現有賣家沒有買家的情況，想買的要更平，想賣的投資更心急，變成就算想止蝕也要沽低多個價位，當個別公司傳出問題，其債價便跌得更快，投資者更覺得其違約可能性更高。假如短期內出現具投資級別的內房企業債價急瀉，券商便會追孖展及收緊信貸，相信又會出現連鎖反應，內房債市將面臨更嚴峻的情況，屆時更是雪上加霜。
事實上，個別房企受不利氣氛影響，紛紛回購期望恢復市場信心。11月初，已有佳源國際(02768)回購2022到期的兩筆美元債合共2,000萬美元；雅居樂集團(03383)回購本金1,000萬美元優先票據；正榮地產(06158)更先後回購3筆本金合共600萬美元的優先票據。
房企趁債價低進行回購，可大慳特慳，業績會更亮麗，故回購會是不遺餘力。當然，這是有財力的房企才能做到，況且，內房債務高峰期在明年第一季，中央已明確不容許新債還舊債，即使房企要靠自己，要知道過去數月銷售均不似預期，資金回籠慢了，房企資金會更緊張，屆時更有危機，港股焉能看好？
新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)