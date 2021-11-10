【高盛推介】比亞迪高位回調 資金兩邊部署
2021年11月10日 10:33
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高盛(亞洲)有限責任公司：美國電動車生產商特斯拉周二(9日)受壓急插12%，拖累電動車板塊表現，當中周二升約2.2%的比亞迪股份周三(10日)早段表現相對穩固，現報300.8港元，跌約3.2%，跌幅較小鵬汽車及理想汽車低。
有券商指比亞迪上月份銷量達89,935輛，按年增長88%，按月亦升12%，符合市場預期。該行並相信比亞迪的全年70萬輛銷量目標可達標，維持「跑贏大市」評級，目標價350元。
觀察個股輪證資金流向，可見資金兩邊部署，當中認購證於周二獲資金轉向流入，有約80萬元。牛熊證方面，可見牛證於周二獲資金轉向流入，有約670萬元，並較集中在270元收回區域的產品。熊證於周二繼續獲資金流入，有約150萬元，並較集中在330元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價300至420元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的比迪購(24837)。中期選擇可留意低街貨比迪購(29401)。牛證方面可留意遠牛(68701)，與現價有約40元收回距離。
比迪購24837，行使價350元，2022年1月26日到期，實際槓桿6.6倍，行使價300至420元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
比迪購29401，行使價369.08元，2022年2月21日到期，實際槓桿6.1倍，中期、低街貨。
比迪牛68701，收回價260元，行使價256元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽29694，行使價250元，2022年1月28日到期，實際槓桿6.1倍，行使價230至300元間產品中，槓桿最高。
比迪熊66129，收回價320元，行使價324元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，市場上首三高槓桿之一貼熊。
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