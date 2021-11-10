【瑞通推介】騰訊業績前引伸有支持　投資者早段追Put

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指周二(9日)收報36,319點，跌112點或0.3%。恒指周二受阻於25,000點關，收報24,813點，升49點或0.2%，成交創逾半年低。恒指周三(10日)早段曾跌逾100點，其後大部分時間於24,600至24,800點之間徘徊。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾1,900萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾310萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點。

周三公布季績的騰訊控股，近日走勢受制於下移中的10天移動平均線阻力，周二呈好淡爭持，全日微升0.2元收464元。券商對騰訊上季盈利預測分歧，料集團非國際財務報告準則純利介乎274.34億至360.73億元人民幣，按年下跌15.1%至上升11.7%。同時市場繼續關注內地對科企的監管，市監總局副局長甘霖表示，着力完善公平競爭制度，推動加快修訂反壟斷法，並將持續規範數字經濟、信息安全等領域競爭行為。騰訊周三早段逆市升逾2%，逼近480元。周二有約2.7億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，逾1,500萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾250萬元淨流出。周三早段資金追入其認沽證(Put輪)。

快手周二最多挫3.3%，險守90元關，收市跌幅收窄至1.4%，報92.05元，50天線失而復得。快手將於今月23日公布季績，股價已錄三連跌，並正處於10月26日延伸下來的下降軌，期內累計調整逾15%。快手周三早段跌勢未止，曾跌逾2%，跌破90元關。周二有逾340萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾70萬元淨流出。

比亞迪股份周二最多漲4%，升穿316元，全日收升2.2%於310.6元，守穩各移動平均線之上。比亞迪表示，「漢」系列車型上月銷量逾1.1萬輛，實現連續7個月銷量正增長。另乘聯會數據顯示，內地10月新能源乘用車市場零售按年增加141%，按月則下降3.9%。另外，廣東省政府發布多項促消費舉措，包括逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制，藉以釋放消費需求。不過特斯拉隔晚急跌，比亞迪周三早段挫逾4%，失守300元關。周二分別有逾590萬元和約230萬元淨流入其好倉和淡倉。

香港交易所刊發諮詢文件，就提供有關香港公眾假期的非港元計價期貨、期權交易及結算服務(衍生產品假期交易)的建議營運安排徵詢市場意見。集團指視乎收到市場意見及待取得監管批准後，希望於2022年4月推出衍生產品假期交易。港交所周二受阻於470元關前，收報465元，降0.4%，周三早段略回，下試460元附近支持。周二有逾140萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾200萬元淨流出。

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