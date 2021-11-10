【高盛推介】騰訊業績前逆市向好 資金部署淡倉
2021年11月10日 10:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(9日)表現平穩微升不足0.1%，周三(10日)早段逆市上升，早上高開1.1%後重上470港元水平，最高見477.6元。現報475.2元，升約2.4%。
市場聚焦的騰訊業績周三公布，市場料截至今年9月底止，騰訊第三季非國際財務報告準則純利介乎274.34億至360.73億元人民幣，按年下跌15.1%至上升11.7%。收入介乎1,374.61億至1,502.92億元人民幣，按年上升9.6%至19.8%。券商普遍給予看好評級，目標價最高779元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金在騰訊業績公布前積極部署好倉，過去3個交易日共錄得超過1億元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約6,800萬元，而周二流入牛證的資金則有約340萬元，並較集中在450元以上收回價的貼牛。淡倉方面，則見周二流入熊證的資金分散各收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見周二北水沽出騰訊，錄得約2.7億元資金淨賣出。
投資者如看好，牛證方面的貼牛選擇可留意騰訊牛(56324)，遠牛選擇可留意騰訊牛(60234)，與現價分別有約25及50元收回距離。認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的騰訊購(23013)。價外選擇可留意年期約3個月的低面值騰訊購(25582)。
騰訊牛56324，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率16.0倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
騰訊牛60234，收回價425元，行使價422.2元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
騰訊購23013，行使價525.5元，2022年1月19日到期，實際槓桿10.8倍，高槓桿。
騰訊購25582，行使價550元，2022年1月26日到期，實際槓桿11.1倍，價外、低面值。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意屬行使價420元以上、2個月期以上的貼價選擇中，槓桿最高的騰訊沽(26309)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值騰訊沽(24338)。熊證方面可留意屬近熊的騰訊熊(67169)，與現價有約25元收回距離。
騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿9.7倍，行使價420元以上、2個月期以上的貼價選擇中，槓桿最高。
騰訊沽24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿10.5倍，高槓桿、低面值。
騰訊熊67169，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率15.6倍，500元收回價近熊中槓桿最高。
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