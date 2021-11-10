【產經直播】外圍電動車龍頭急挫　吼位買智能駕駛ETF？

內地通脹高過預期，10月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升13.5%，10月居民消費價格指數(CPI)則按年升1.5%，加上內地經濟下行壓力大，投資者要點提防滯脹風險？內地A股偏軟，港股亦未破悶局，隔晚美股則由歷史高位回落，指數ETF可點部署？

市場觀望美國周三(10日)公布的消費物價指數(CPI)，數據會否反映通脹加劇。傳統抗通脹資產黃金有追捧，12月紐約期金四連升，收報1,830.8美元，是近兩個月以來高位，向上動力有幾大？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛及南方東英銷售及產品策略部ETF策略師李溢琳為大家逐一解答。

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