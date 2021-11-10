領展中期可分派總額升14%　斥逾58億購香港停車場及倉庫物業

另外，公司宣布，以總代價58.2億元收購2幢分別位於柴灣及紅磡的停車場/汽車服務中心及倉庫物業的100%權益。收購價較該等物業於今年10月22日估值總額60.81億元折讓4.3%。其中柴灣的全海景倉庫物業樓高9層，總樓面約43.83萬平方呎，而紅磡物業為樓高13層的綜合用途停車場大樓，總建築面積約42.14萬平方呎。為領展一星期內2度收購，於本月7日宣布斥資5.382億澳元(約30億港元)收購澳洲悉尼3個商場各自50%權益。

該股全日收升1.2%，報70.4元。

公司於業績中指出，由於2019冠狀病毒病疫情已受控，香港業務已大致回復正常。故此，重心已從為商戶提供資金支援轉移至通過市場推廣活動促進業務復甦，租金收繳率維持在98%高水平。隨着零售收益總額按年提高6.2%，而停車場收益總額亦按年提高12.2%，可見業務日漸復甦。

於2021/2022年上半年，零售租賃業務營運穩健。租賃進展良好，出租率更進一步提高至97.5%創歷史新高。香港平均續租租金調整率上升至3.4%，平均租金保持在每平方呎62.4元水平。商場營銷的零售租金按年增長28.9%。

於2021年9月30日，領展負債比率維持在19.5%，負債總額增加39億元至到425億元。備用資金充裕，持有73億元的未提取已承諾融資額度及21億元現金及存款。

展望未來，香港由於旅遊限制及檢疫規定持續，本地消費需求強勁，加上2021年10月1日起發放的第2期消費券，預期租賃市場氣氛及整體商戶銷售於2021/2022年度下半年將繼續改善，經濟復甦步伐將視乎邊境重新開放及失業趨勢而定。

此外，公司計劃就約20個資產提升項目合共投放超過10億元的資本開支，另繼續從包括澳洲、日本、新加坡及英國4個選定海外發達市場審慎搜尋資產。