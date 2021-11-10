趁低息！美國今年垃圾債發行規模創歷史新高

外媒報道，不少美國企業趁聯儲局仍未加息，急忙在低息環境下融資，令美國今年垃圾債發行規模增至4,324億美元(約3.37萬億港元)，創歷史新高。

據報，今年截至周二(9日)的美國垃圾債券發行規模，已經超過了2020年全年的4,318億美元。不過這種狂熱情況可能不會持續太久，美國銀行分析師認為，隨着最近幾個月交易量減速，美國的垃圾債券發行規模明年預計將下降15%。

高盛的睇法更悲觀，預期減幅可能達到25%，至3,250億美元。該行分析員Amanda Lynam表示，由於手上現金創紀錄，而且大部分再融資已經完成，與過去兩年相比，2022年美國高收益債券供應可能會急劇放緩。

事實上，今年推動交易量增長的一些交易，都來自同一批公司，因為它們已經重返債券市場，以更低的利率為那些昂貴的2020年貸款再融資。當中包括郵輪運營商Carnival Corp及Royal Caribbean Cruises，都在2020年發行高息債券，並利用今年再融資以償還舊債及增加現金。

數據顯示，美國高收益債券今年大部分時間的平均孳息率一直低於4%，7月更創下歷史新低。最近已重拾升軌，重上4%之上。