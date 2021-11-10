領展攻物流倉庫租賃 旨在提高抗跌能力
2021年11月10日 15:26
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領展主席聶雅倫表示，香港零售回復強勁。
以商場和商廈收租為主的領展(00823)突然轉攻倉庫物流物業，公司除了在周三(10日)發公告，以總代價58.2億港元收購2幢分別位於柴灣及紅磡的停車場/汽車服務中心及倉庫物業的100%權益之外。亦於半年業績內首次披露，已於今年10月27日完成收購了東莞和佛山各一個現代物流倉庫的75%權益，作價7.54億元人民幣。
對於踏足物流倉庫租賃，行政總裁王國龍表示，的確留意了相關機遇一段時間，很高興能購得香港的兩個物業。又指公司過去幾年盡量優化投資物業組合，以提升抗跌能力，未來做的收購都會朝這方向進行。
計及上述4個中港物業，以及日前公布收購的三個澳洲商場50%權益之後，領展的資產負債比率將會由9月底的19.5%升至23.6%，王國龍認為該數字屬健康水平。他又透露，紅磡和柴灣物業以購後租回形式買入，未來該物業的停車場加租權在大包租的租客身上。
至於集團在香港的續租租金回報率在上半財年由負轉正，但仍然維持在低單位數的3.4%。王氏表示，該數字背後反映不同租客的續租租金有加有減。在政府派發的消費券帶動下，不少租客的銷售回復至2019年的水平，但仍有部分租客銷售落後，集團會繼續為需要的租客提供支援。
另外，被問到會否在香港投地，主席聶雅倫表示，有研究每幅推出土的的標書，過往亦有遞交標書，但沒有中標。未來如遇有合適的土地，會與合作方投標。他又表示，香港零售業務回復強勁，看不到需要減分派的可能。