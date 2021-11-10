道期牛皮 美匯企穩94.1水平
2021年11月10日 16:11
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美匯指數報94.12；港匯見7.789；離岸人民幣(CNH)報6.3923；美元兌日圓報113.08；歐元企1.157，英鎊處1.3551。金價報1,826美元。布油報85.3美元，紐油報84.25美元。比特幣企6.6萬美元水平。道指期貨跌3點。
●市後關注點
21:30 美國10月消費物價指數（CPI）
21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
23:30 美國原油庫存量
●港股重拾升勢，恒生指數全日收報24,996點，升183點或0.74%。國企指數收報8,910點，升104點或1.19%；科技指數收報6,349點，升128點或2.06%。主板成交1,362億港元。個別內房股急升，旭輝控股、融創中國、中國奧園及世茂集團飆11%至16.9%。
●滬綜指收跌14點，滬深兩市成交額連續第14個交易日破萬億，錄得逾10,801億元。https://bit.ly/3oiHHqO
●中國經濟：
-中國10月通脹率升至1.5%，高過預期。
-中汽協：內地10月新能源車產銷再創新高。
-中美息差收窄，外資10月減慢買入中國國債。
-中國10月新增貸款8,262億人幣，高過預期。
●貧困人口逾165萬創12年新高，5個港人1個窮。
●調查：僅62%港人有儲蓄習慣，人均月儲6,600元。
●恒大汽車折讓近20%配股籌5億，股價先跌後升。
●鄭家純提全購有線，陳仲翔：要約價折讓大「得啖笑」。
●南韓10月失業率2.8%，就業市場呈復甦勢頭。
●傳Rivian以78美元定價，估值達770億美元。
●美國家庭債務總額首度突破15萬億美元大關。
●傳富衛集團將上市地點由美國轉至香港。
●趁低息！美國今年垃圾債發行規模創歷史新高。
●特斯拉股價暴跌，馬斯克身家兩日蒸發3,900億元。
●布拉德料美國明年加息兩次，耶倫料通脹將趨平穩。