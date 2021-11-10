信置旗下商場斥3000萬元作聖誕宣傳推廣
2021年11月10日 16:23
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信和集團資產管理董事蔡碧林(中)
聖誕節即將到來，信和置業(00083)旗下7大商場包括屯門市廣場、奧運站奧海城、荃灣荃新天地、尖沙咀中心、帝國中心、中港城及銅鑼灣信和廣場，連同灣仔利東街，進行跨商場推廣活動吸客，信和集團資產管理董事蔡碧林表示，今個聖誕共斥3,000萬港元作商場宣傳推廣費用，料商場11及12月份聖誕黃金檔期的整體人流及營業額，可望按年各上升約20%。
上述商場與與迪士尼、Disney +及香港迪士尼樂園破天荒合作，由11月11日至明年1月2日期間，攜手打造「Disney Winter Celebration迪士尼閃亮冬季」活動。蔡稱，整體市道持續向好，各行業都有不俗的表現，當中美妝及護膚商戶預期營業額按年大幅提升約50%，而場內食肆營業額亦料有約30%的增長。
她又指，市道好轉，集團積極提升旗下商場硬件及優化商戶組合，以刺激本地消費及人流。以屯門市廣場為例，除了在中庭設置了全新的540呎4K大屏幕外，在優化後更引進了不少日本風商戶。該商場亦引入首個美食廣場FoodMaza，並於今年聖誕前正式登場，該美食廣場位於商場2樓，佔地約2.3萬方呎，當中包括兩間餐廳及9間食店，商場亦引入多家人氣食肆，令餐飲類商戶比例由約20%，提升至約25%。