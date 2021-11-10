信置旗下商場斥3000萬元作聖誕宣傳推廣

上述商場與與迪士尼、Disney +及香港迪士尼樂園破天荒合作，由11月11日至明年1月2日期間，攜手打造「Disney Winter Celebration迪士尼閃亮冬季」活動。蔡稱，整體市道持續向好，各行業都有不俗的表現，當中美妝及護膚商戶預期營業額按年大幅提升約50%，而場內食肆營業額亦料有約30%的增長。

她又指，市道好轉，集團積極提升旗下商場硬件及優化商戶組合，以刺激本地消費及人流。以屯門市廣場為例，除了在中庭設置了全新的540呎4K大屏幕外，在優化後更引進了不少日本風商戶。該商場亦引入首個美食廣場FoodMaza，並於今年聖誕前正式登場，該美食廣場位於商場2樓，佔地約2.3萬方呎，當中包括兩間餐廳及9間食店，商場亦引入多家人氣食肆，令餐飲類商戶比例由約20%，提升至約25%。