東南亞電商前景無限　10年內規模飆至1萬億美元

在新冠疫情爆發後，卻有產業由危機中見到轉機。以網絡來說，東南亞有幾千萬人在網絡上買東西，以及用行動裝置點外賣。因此，該地區的網絡經濟規模，最遲到2030年時將上望1萬億美元。

由谷歌、新加坡淡馬錫控股，及貝恩策略顧問公司所出的研究報告指，自疫情以來，網絡世界已有6,000萬位新網友出現。因東協10國年輕化，智慧手機接受度高，還有都市化，以及中產階級愈來愈多，成為全球網絡市場崛起最快的區域之一。

在電子商務業務及線上食物外賣平台使用頻繁的推動下，料東南亞網絡產業的網站成交金額(GMV)，可望從2021年底的1,740億美元，分別成長至2025年的3,600億美元，以及2030年的1萬億美元。

若僅包含印尼、泰國、越南、新加坡、馬來西亞以及菲律賓的東南亞各國，料到2021年底電商的GMV將增一倍，達1,200億美元。至於到了2025年，GMV可望達2,340億美元。

東南亞各國在2021年的GMV，應該都可輕鬆實現雙位數成長。印尼的電商消費實力更是雄厚，是東南亞地區人口數最多的國家，在該區域整塊GMV達700億美元的市場中，佔有比重高達4成。而菲律賓的電商業務也大增93%，目前數碼經濟規模達170億美元。