中國樓市不會出現日本式泡沫爆破　原因係...

今年以來，中國應對房地產泡沫的手法，引起全球關注，亦有人提出疑問，發生於上世紀90年代的日本房地產泡沫爆破，對中國來說是否具有參考價值？對此，外媒引述最新經濟研究指，這種比較意義不大。

經濟學家Yuki Masujima稱，日本房地產價格在1980年代的升幅遠超當時的國內GDP增速，而中國過去十年的情況恰恰相反。日本樓價與GDP之比，在1980年至1990年期間上升1倍多；而在中國，樓價升幅落後於快速擴張的經濟，這一比率於過去十年下降約40%。反映中國房地產需求成長，受到經濟其他領域的生產率提高的支撐。

不過，Masujima補充說，中國經濟成長正在放緩，未來十年勢將持續減速，因此控制樓價以避免樓價與GDP之比上升很重要。

另一個不同之處是，當日本房地產泡沫破裂時，正處於追趕成長階段的尾聲，人均收入與美國相若。而中國的人均GDP還不到美國的五分之一，表明家庭收入還有更多成長空間，足以支撐住房需求。

Alpine Macro首席中國策略師Yan Wang在最近的報告中指，只要中國的經濟成長和家庭收入水平繼續上升，對更好及更大住宅的需求將無止境。而中國房地產需求的另一個來源是持續的城鎮化進程。據世界銀行的報告，去年中國的城鎮化率為64%，低於日本1990年的77%。