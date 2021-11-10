拜登奉行「美國優先」　反助中國於東亞發揮影響力

外媒報道，美國近來將對亞洲的影響力拱手讓予中國，拜登上任後承諾加強在該遠東的參與，既捐贈新冠疫苗，又加強軍事承諾，惟談及太平洋地區的經濟時，態度卻有些中立。

特朗普退出《跨太平洋夥伴關係協定》已近五年，拜登雖然周五(12日)參加亞太經合組織(APEC)會議，但仍未明確闡釋對該地區的經濟願景。上周，拜登宣布美國研究新的印度-太平洋經濟框架，但如何實踐運轉卻未有細節。

「美國在亞太地區的經濟參與程度非常薄弱，遠遠落伍，」總部設於新加坡的Asian Trade Center的創始人Deborah Elms表示。「美國現屆政府再次奉行「美國優先」政策，只不過換湯不換藥而已。」

與此同時，東南亞國家對中國的依賴程度加大。據東協最新統計，2019年在該地區的電子設備及原物料等商品貿易中，中國佔18%，高於2010年的12%。而美國2019年佔東協貿易總額的10%，與十年前相比幾乎沒有變化。

美國對東協製造業和金融服務等領域的投資保持優勢，2019年佔東協外商投資的15%，幾乎是中國的三倍。不過，過去十年來中國這方面的成長步伐也在加快。