香港數字資產交易所夥OneDegree計劃成立數碼資產智庫

數碼資產交易平台香港數字資產交易所(HKbitEX)宣布，夥拍虛擬保險公司OneDegree計劃成立數碼資產智庫，以吸納保險、法律、會計等不同的業界持份者，推動數碼資產服務及監管，冀將香港建立成亞太區數碼資產服務中心。

HKbitEX聯合創辦人兼首席策略官盧廷匡透露，目前有十多個金融機構有意加入數碼資產智庫，並歡迎其他同業加入，預計今年底前可以正式成立，期望智庫能促進數碼資產行業形成生態圈，包括監管發展、政策倡議等，從而帶動市場發展。

OneDegree形容，保險業界「一呼百應」，同時透露目前正與多間大型傳統保險公司商討。由於網絡安全、數碼資產保險市場仍有大量空白，希望透過智庫「做大個餅」，讓更多的保險公司投入數碼資產保障市場。

盧氏又指，數碼資產市場發展迅速，且規模龐大，惟目前市場上仍未有統一的標準，認為本港發展數碼資產市場，須以合法、合規、安全及可靠為依歸，予監管機構及投資者信心。

另外，HKbitEX完成900萬美元Pre-B輪融資，現時估值達約3億美元。同時成立技術服務商Atom8，提供監管科技解決方安、證券型代幣建立、代幣生命周期管理、錢包解決方案等服務，以及推出持牌數碼資產託管服務平台ON1ON。