深水埗舖位提供裝修津貼　吸引租客進駐

香港整體市道好轉，但零售商租舖意欲仍然低迷，有民生區舖位業主向食肆提供裝修津貼以吸引租客進駐。中原(工商舖)黃泳珊亦稱，深水埗福榮街182號地下連一樓推出招租，地舖面積約2,550方呎，一樓面積約3,620方呎，總樓面約6,170方呎，業主叫價每月約20萬元，平均呎租約32元。不過，物業亦會以「一拆二」形式分開出租，地舖意向月租約11萬元，一樓則以每月約10萬元放租，一樓設有獨立出入口及樓梯。黃氏指，該舖已交吉，業主深明市道仍在復甦階段，期望與租客達成雙贏局面，特意提供3個月免租期優惠，如從事餐飲行業的租客更有機會獲得最高約30萬元裝修津貼，協助準租客創業經營。

部分市區零售街舖租金向上。由鄧成波家族持有、交吉約一年的灣仔尚翹峰地舖，租予餐飲行業，租金升約7%。該行梁偉傑表示，灣仔道3號尚翹峰地下A1號舖，面積約567方呎，該舖鄰近灣仔街市，成交月租約6萬元，平均呎租約106元，新租客為糖水店。他指出，該舖位前租客經營二手名牌買賣，月租約5.6萬元，新租金高約4,000元。