OneDegree推數碼資產保險　承保HKbitEX最多1億美元

虛擬保險公司OneDegree推出數碼資產保險，並與數碼資產交易平台香港數字資產交易所(HKbitEX)合作，將承保HKbitEX旗下數碼資產託管平台ON1ON中的虛擬貨幣、證券型貨幣和非同質化代幣資產(NFT)等資產，最多1億美元，包括黑客攻擊等網絡安全威脅、自然事件引致錢包實體受損等所導致的資產受損。

OneDegree聯合創辦人郭彥麟表示，留意到市場上對數碼資產保障有強烈需求，形容有關計劃類似銀行業界的存款保障機制。保額會以美元計價，並視乎數碼資產的種類、資產規模等，按風險精準定價，而保費則由託管平台支付。

HKbitEX聯合創辦人兼首席策略官盧廷匡指，「投資者最怕投資不見了」，而基金經理、家族辦公室等專業投資者的可供投資產品具一定門檻，包括產品是否合規、受保障等，相信有數碼資產保險，能加強投資者將其數碼資產存託在旗下平台ON1ON的信心，並能讓機構投資者參與數碼資產市場，平台會讓客戶自由選擇是否需要就保障繳交額外費用。

盧氏坦言，數碼資產僅十多年的發展歷史，數據庫不足，而且市場亦正不斷發展，不時有新的資產出現，強調要與時並進。