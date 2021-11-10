【未放鬆】監管教培貸款　嚴謹程度媲美房貸？

內媒報道，教培行業落實「雙減」政策後，相關教育分期類貸款亦受到監管。部分地區監管已要求商業銀行，上報教育培訓類分期貸款數據。目的或為了解教育分期規模和資產質量情況。

一位大行分行人士笑稱，「相當於享受了房地產貸款專項數據上報的待遇。」當地銀保監發文，要求商業銀行按季度上報教育培訓行業授信情況。

銀行內部亦已開展排查。有銀行業務人員指，近期每月都會將培訓類機構經營情況及貸款情況相關數據上報於總行。 「上報數據操作大約由8月份開始，屬於總行教育培訓機構風險排查，了解與分析培訓類機構的經營情況、資產質量等。」

隨着「雙減」政策強化教培領域貸款監管，加之教育分期、培訓貸市場亂象叢生，業內預期相關分期產品將面臨大洗牌。

過第三方託管、風險儲備金等方式，對校外培訓機構預收費進行風險管控，加強對培訓領域貸款的監管，有效預防「退費難」、「卷錢跑路」等問題發生。目前，各地已進一步落實「雙減」政策，要求教培機構在銀行設立專用帳戶。

此前，作為消費金融的業務之一，教育分期曾被視為風險較低的優質資產。部分銀行信用卡、互聯網金融等曾大手筆押注教育分期，特別是與語言培訓機構合作開展學費分期業務。

在此之前，教培分期甚至出現培訓學校跑路，學員仍被迫支付剩餘分期貸款的風險事件。其原因在於，教育培訓行業多採用預付消費的商業模式。在預付費模式缺乏監管的情況下，預付消費「跑路坑民」容易引發風險事件。教育機構對分期獲得的資金如何使用，是否存在被挪用、轉移的風險，這與一般公司貸款對借款主體的審查面對的困境是一樣的。