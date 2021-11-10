騰訊總裁劉熾平︰元宇宙為產業帶來額外價值

騰訊總裁劉熾平表示，元宇宙可以為現有的產業帶來額外價值，如遊戲可以借此加強互動性；社交網絡則可容入遊戲性。他又強調，騰訊擁有許多與相關的技術，知道如何去建立一個虛擬世界，並且具備工程、人工智能(AI)、遊戲及數碼經濟方面的知識及能力。

他認為元宇宙的發展需要時間，但未來非常值得期待，相信該概念的發展仍將由軟件主導，而最大的挑戰則是如何用合適的方法去回應用戶需求。

至於近年在全球崛起的「短視頻」熱潮，劉氏指出，雖然當前微信的「視頻號」在市場佔有率方面仍不及其他競爭對手，但仍有不錯的增長。他重申，現階段首要任務仍是強化生態系統、改善算法以吸引用戶。另邊廂，微信生態亦透過「小程序」向網購及其他服務擴張，「小程序」數目按年大增了40%，而產生的商品交易總額(GMV)則「維持健康增長」。

至於騰訊的「本業」遊戲業務方面。首席戰略官James Mitchell認為，當前國內針對遊戲行業的監管仍主要集中在未成人打機限制，惟他相信遊戲行業的發展對社會有重要作用。

他解釋指，遊戲可以帶動先進硬件科技的發展，如中央處理器(CPU)、圖像處理器(GPU)等。從文化角度來看，遊戲亦可成為文化輸出的渠道，他更舉例引用日本動漫、美國電影等，認為中國可透過遊戲把宏揚文化。