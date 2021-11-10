黃埔花園近10日錄首單 兩房戶再減7萬以733萬易手

九龍藍籌屋苑紅磡黃埔花園「停市」近10日才錄首宗買賣，該盤兩房單位近日再減價7萬元，終以733萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯楊家俊表示，大潭陽明山莊5座中層單位，實用面積約1,045方呎，兩房雙套房間隔，獲一名內地租客垂青，議價後以月租46,000元租出，呎租約44元。

●中原黃小江指，堅尼地城西寧閣中層G室，實用面積約691方呎，套三房間隔，主人房可望海景，以1,150萬元易手，呎價約16,643元，新買家屬於用家，原業主於1992年以264萬元買入，持貨29年帳面獲利886萬元，單位升值約3.36倍。

●利嘉閣劉玉麟稱，跑馬地禮頓山9座高層A室，實用面積約1,087方呎，套三房連工人套房間隔，新近以63,000元租出，呎租約58元，業主於2020年9月以約5,400萬元購入，租金回報約1.4厘。

●世紀21北山嚴智贇指，北角怡景大廈B座中層2室，實用面積約1,206方呎，三房連工人房間隔，望山景，獲區外換樓客以1,560萬元承接，呎價約12,935元，原業主於2017年1月以1,338萬元購入上址自住，持貨4年帳面獲利222萬元，期內升值約17%。

●世紀21北山梁淑儀表示，北角百福花園鴻福閣中層F室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望樓景，獲區外首置客以800萬元承接，呎價約14,625元。

●中原莊素娟稱，鰂魚涌太古城錄得11月錄3宗買賣，屋苑南山閣中低層C室，實用面積約582方呎，兩房則王間隔，望園景，以725萬元易手，呎價約12,457元，原業主於1982年8月以52.5萬元買入，持貨39年帳面獲利672.5萬元，升值超過12.8倍。

●利嘉閣陳家豪指，鰂魚涌南豐新邨10座低層F室，實用面積約391方呎，兩房間隔，近日以650萬元成交，呎價約16,624元，屋苑現有98個二手放盤，入場費由648萬元起。

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌CASA 880中層C室，實用面積約792方呎，套三房設計，獲家庭租客垂青，議價約2,000元後，以月租30,000元承租，呎租約37.9元。

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九龍區

●中原袁顯岸指，紅磡黃埔花園錄11月首宗買賣，屋苑2期9座低層C室，實用面積約389方呎，兩房間隔，放盤多時，上一口價為740萬元，最新以733萬元成交，呎價約18,843元。

●美聯蕭偉祥稱，九龍塘尚御2座中層C室，實用面積約990方呎，套三房連士多房間隔，吸引用家承租，每月租金33,000元，呎租約33.3元，業主於2010年3月斥資2,120.5萬元購得。

●美聯黃家樂表示，土瓜灣欣榮花園3座中層C室，實用面積約839方呎，三房連書房間隔，獲外區客承接，單位原先放盤叫價1,230萬元，後降價30萬，以1,200萬元成交，呎價約14,303元，原業主於1997年4月以638.9萬元購入，帳面賺561.1萬元，升值約88%。

●香港置業曾家輝表示，大角咀港灣豪庭6座中高層E室，望海景，兩房間隔，實用面積約344方呎，以月租14,800元放盤約1日，即獲外區客接洽，議價後減價200元，以約14,600元成交，呎租約42.4元。

●世紀21卓建物業董事李建華指，九龍站漾日居3座極高層C室，實用面積約803方呎，三房間隔，原先叫租34,000元，累減4,000元，獲公司客以月租30,000元承租單位，呎租約37.4元，上述物業獲國內上市公司承租，用作公司宿舍。

●香港置業文愛玲表示，西南九龍君滙港6座高層E室，望海景，兩房間隔，實用面積約477方呎，放租兩星期後，獲外區客洽詢，業主不議價，以約月租21,500元租出，呎租約45.1元，新租客為外區企業客，睇樓兩次後決定承租。

●中原鄭永馨指，西南九龍浪澄灣9座低層B室，實用面積約556方呎，兩房間隔，議價後以1,162萬元成交，呎價約20,899元，新買家為外區客，入市作新居之用。

●香港置業黃銘傑稱，長沙灣昇悅居1座高層C室，兩房間隔，望內園景，實用面積約522方呎，以約22,000元放租10日，吸引區內客即場還價2,000元，終以20,000元租出，呎租約38.3元，新租客為夫婦，睇樓一次即決定承租。

●利嘉閣林冠宏表示，荔枝角美孚新邨2期百老匯街33號高層A室，實用面積約869方呎，三房間隔，日前以1,065萬獲區內業主承接，呎價約12,255元，原業主於2003年9月以約176萬元購入，持貨約18年帳面獲利約889萬元，物業升值約5.1倍。

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新界區

●中原余俊文指，荃灣麗城花園2期6座中層D室，實用面積約668方呎，套三房間隔，有家庭客一睇即中，即場洽租，月租叫價18,000元，議價後以17,000元租出，呎租約25.4元，屋苑11月暫有4宗租賃成交，平均實用呎租約27.5元。

●祥益林英傑表示，屯門居屋兆麟苑A座中層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，日前獲區外首置客垂青，加上交吉期可配合，於已補價自由市場以487萬購入自用，呎價約12,145元，原業主於2017年以約352萬元購入，帳面獲利約135萬元。

●祥益黃文樂稱，屯門寶怡花園2座中層E室，實用面積約480方呎，兩房間隔，區內公屋業主，近日沽出原本居住的單位升級換私樓，加上原業主增加議幅，累積減價達27萬元，以553萬元購入上址自用，呎價11,521元。

●中原葉津榮表示，屯門卓爾居11月暫錄得4宗買賣，已追平上月全月，屋苑2座低層E室，實用面積約520方呎，兩房間隔，叫價775萬元，議價後共減37萬元，以738萬元成交，呎價約14,192元，新買家為同區上車客，睇樓2個月拍板承接。

●祥益黃肇雯指，天水圍嘉湖山莊樂湖居11座中層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，租客為區內客，見業主有1,000元的議價空間，遂便決定以11,000元睇睇即租，呎租約24.6元。

●美聯馮根明表示，元朗富來花園B座中層6室，實用面積約360方呎，享市景，月前叫價約505萬元放售，吸引區內首置客洽商承接，見區內低於500萬元的鐵路沿線盤源不多，考慮不久以480萬元成交，呎價約13,333元。

●中原呂學維稱，粉嶺牽晴間11月錄約2宗二手買賣，包括2座低層F室，實用面積約573方呎，三房間隔，議價後以683.8萬元獲承接，呎價11,934元，原業主則於2017年以737萬元連車位購入，車位現時市值約170萬元。

●中原方翰達指，大埔中心最新錄1座中層B室，實用面積約361方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以522萬元沽出，呎價約14,460元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑愉民閣中層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原先於未補價第二市場叫價720萬元，放盤5個月，減價45萬元，減幅達6%，終以675萬元沽出，呎價約10,385元。

●世紀21奇豐周淑萍指，沙田曉翠山莊13座低層D室，實用面積約817方呎，放盤7個月，原先叫價1,100萬元，剛以1,068萬元連車位成交，呎價約13,072元，原業主於2012年10月購入上址，當時作價700萬元。

●中原徐家倫表示，沙田新城市廣場3期4座中層F室，實用面積約652方呎，套三房間隔，議價後以1,180萬元易手，呎價約18,098元，原業主於1991年以136萬元購入，持貨30年帳面獲利約1,044萬元，單位升值約7.7倍。

●中原侯惠良透露，沙田第一城11月暫錄約9宗買賣，對比上月同期零成交明顯增加，屋苑最新錄30座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以573萬元易手，呎價約17,523元，原業主於2017年以440萬元購入，持貨4年帳面賺約133萬元，單位期內升值約30.2%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山曉峯灣畔3座中層B室，實用面積約653方呎，套三房間隔，以1,000萬元易手，呎價15,314元，新買家為用家，原業主於2002年以266萬元購入，持貨19年帳面獲利約734萬元，單位升值約2.8倍。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢蠔涌路柏濤軒雙號全幢村屋，套四房間隔，享山景，以2,158.4萬元成交，外籍原業主於2009年11月購入上址，當時作價1,250萬元，持貨12年帳面獲利908.4萬元，物業期內升值約73%。

●中原柯勇指，將軍澳廣場3A座中高層E室，實用面積約445方呎，兩房間隔，望內園景，最新以828萬元易手，呎價約18,607元，原業主於2013年9月以400萬元買入，持貨8年帳面獲利428萬元，單位期內升值約1.07倍。

●利嘉閣溫錦華稱，將軍澳峻瀅7座低層F室，實用面積約738方呎，套三房連儲物室間隔，望池園景，以920萬元易手，呎價約12,466元，屋苑現時約有100個放盤，入場費由780萬元起。

●利嘉閣梁敬嚴透露，將軍澳LP6第2座中層G室，實用面積約500方呎，兩房連梗廚設計，望內園景，近日以918萬元易主，呎價約18,360元，業主於2018年9月以約742.3萬元購入，持貨至今約3年轉手帳面獲利約175.7萬元，物業升值約24%。

●世紀21物業將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋彩明苑彩柳閣高層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，享海景，上月於未補價自由市場放盤叫價698萬元，一口價減38萬元，減幅5.4%，獲區外白居二買家以660萬元承接，呎價約10,154元。

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