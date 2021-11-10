全世界跌眼鏡！美10月通脹6.2%　遠高於預期

最新數據顯示，美國10月消費物價指數(CPI)按年升6.2%，並高於預期的5.9%，為自1990年12月以來的最大升幅，超過所有經濟學家預期；按月升0.9%，亦高於預期的0.6%。扣除食品和能源的核心CPI按年漲4.6%，按月升0.6%，亦分別高於預期的4.3%和0.4%。

同時，美國上周首次申領失業救濟人數減4,000人，至26.7萬人，多過預期的26萬人，前周止持續申領人數增5.9萬人，至216萬人，多過預期。

上述CPI數據表明美國通脹上升的時間將比預期更久，這給聯儲局帶來了更早加息或更快收水的壓力。此外，該數據還可能加劇美國總統拜登和民主黨人面臨的政治挑戰，他們正在努力推動近2萬億美元稅收和支出計劃的立法，試圖在明年國會中期選舉中保住目前的微弱優勢。

值得留意的是，受房租和房價成本升高影響，佔整體指數約1/3的居住類成本在10月上漲0.5%，為4個月最大升幅。酒店住宿成本也有所增加。由於全球半導體短缺繼續限制庫存並推高成本，新車價格上個月上漲1.4%；二手車價格上漲2.5%。