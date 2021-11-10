MALIBU一房園景800萬貴絕康城　北角開放式勁虧70萬

多個新盤推售帶動二手市況，個別成交再創新高。將軍澳MALIBU一房園景單位以800萬元售出，為日出康城區同類單位首達「8球」個案。

中原伍錦基表示，上述單位為3B座高層E室，實用面積約368方呎，今年6月開價860萬元，減價60萬元沽出，呎價約21,739元。原業主於2018年3月以575.5萬元購入，帳面賺約224.5萬元。

沙田上車盤價量齊升。消息透露，偉華中心3座高層G室，實用面積約297方呎，剛以610萬元售，呎價約20,539元料屬項目歷來新高。

美聯陳國良指出，11月該區市中心二手屋苑暫錄約11宗買賣，並以上述屋苑佔4宗最多，同盤3座中高層F室，日前售680萬元，料做價亦屬項目近期高位。

該行柯志東又稱，荃灣綠楊新邨D座高層7室，實用面積約445方呎，剛以760萬元售出，呎價約17,079元，同類型單位上月曾售約700萬至728萬元，是次做價屬近數月高位。

此外，已補價自由市場居屋亦錄高價買賣。美聯梁榮貴稱，馬鞍山福安花園1座高層F室，實用面積約592方呎，原則三房間隔，剛售790萬元，屬項目近3年新高，呎價約13,345元。

雖然二手交投稍為轉旺，仍右部分業主選擇加快套現，不惜損手離場。北角尚譽一個開放式單位，早前以500萬元轉手，約3年多帳面貶值約70萬元。

中原林龍南透露，上述單位為高層E室，實用面積約198方呎，可望海景，成交呎價約25,253元，新買家為用家，看好附近地區重建後的發展潛力，而原業主於2018年6月以570萬元買入，單位跌價約12.3%。

部分業主平價出貨吸客。該行胡鴻洲指，九龍站君臨天下1座低層戶，實用面積約1,015方呎，現時望海景，但日後有機會被遮擋，料原由內地業主持有收租，近日僅以2,860萬元登記售出，貼近園景價，低市價約11%，呎價僅約28,177元。事實上，是次做價更較個別銀行估值低約22.7%。

晉誠地產胡卓輝稱，青山公路春和海景花園A座中層3室，實用面積約953方呎，連車位售1,118萬元，呎價約11,731元，低市價約5%。有銀行對上址不連車位估值逾1,300萬元。

此外，業主陸續擴大議價幅度。消息稱，紅磡半島豪庭1座中層A室，實用面積約948方呎，減價100萬元，售1,638萬元，呎價約17,278元。