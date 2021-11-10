新界西銷情報捷！洪水橋新盤5日累售全盤近9成單位

新界西新盤銷情頻頻報捷，帶旺一手市況。洪水橋新盤次輪銷情保持強勁，90伙單位旋即沽清。至於下一個緊接周末開售的九龍區新盤，收票反應亦相當不俗。

●洪水橋新盤#LYOS次輪90伙沽清 短短5日累售全盤近九成單位

長實（1113）旗下洪水橋新盤#LYOS，周三(10日)下午4時開展次輪銷售，發售最後72伙分層單位及18伙前庭花園戶。項目位於紅磡置富都會的售樓處再現排隊人龍，輪候的準買家由商場沿行人天橋，排至港鐵紅磡站對出的位置。

據市場消息指，截至下午8時，90伙分層單位已經全部獲認購。若連同上周六(6日)的首輪銷售計，該盤短短5日已沽出304伙，佔全盤341伙近九成。

●啟德MONACO ONE暫收4,500張入票 超額12倍

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，將於周六(13日)作首輪銷售，涉及341伙。據悉，項目已累積接獲近4,500張入票，亦即超額認購約12倍，並已超越同系的MONACO，於今年初推售時接獲的3,727張票記錄，創整個的MONACO系列新高。

●匯璽III四房售6,470萬元

●Wetland Seasons Bay第2期別墅複式戶1833.7萬元沽

據項目成交紀錄冊顯示，別墅RV3的5樓及6樓B室，實用面積1,124方呎，採四房間隔，連面積260方呎平台及293方呎天台，以1,833.7萬元成交，呎價為16,314元。

●海日灣三房招標售2,690.6萬元

一手市場續錄成交，億京發展旗下大埔白石角海日灣，周三(10日)以招標形式售出1伙三房單位。該屋苑COURT D 2座12樓B室，實用面積1,363方呎，採三房間隔，透過招標以2,690.6萬元成交，呎價為19,740元。

●高爾夫‧御苑三房戶售1,634.73萬元

受惠於未來北部都會區發展規劃，恒基地產（00012）旗下北區高爾夫‧御苑再錄得新成交。屋苑的9座27樓A室，實用面積967方呎，屬三房間隔，通過招標以1,634.73萬元成交，呎價為16,905元。

●KENNEDY 38 明日公布推售部署

●新世界柏傲莊III再錄1宗交易告吹 已累錄84宗個案