美股3大指數齊跌　DoorDash逆市漲14%

市場憂慮美國通脹惡化，美股3大指數全線下跌，道指反覆挫51點至36,268點；標指挫3點至4,682點；納指挫22點至15,864點。港股外圍表現平平，恒指夜期報24,953點，跌64點；低水43點。

微軟Xbox和游戲業務負責人Phil Spencer表示，公司正在尋找收購機會，希望通過投資提升公司在社交和休閒游戲領域的地位，其股價跌0.64%。

外賣平台DoorDash宣布以81億美元收購芬蘭同業Wolt，其股價升14.69%，報220.68美元。

【22︰30】美國通脹維持高企，且就業市場數據差過預期，市場憂慮危及經濟表現。道指周三早段跌105點，至36,214點；標指跌22點，至4,663點；以科技股為主的納指跌178點，至15,708點。

最新數據顯示，美國10月消費物價指數(CPI)按年升6.2%，並高於預期的5.9%，為自1990年11月以來的最大升幅；按月升0.9%，亦高於預期的0.6%。扣除食品和能源的核心CPI按年漲4.6%，按月升0.6%，亦分別高於預期的4.3%和0.4%。

同時，美國上周首次申領失業救濟人數減4,000人，至26.7萬人，再創疫後新低，惟遜預期，前周止持續申領人數增5.9萬人，至216萬人。

美國財長耶倫重申，料通脹將會在明年前完結，並重返約2%的目標通脹水平。她認為，當疫情完結，將會有更多人重投勞動市場，消費者需求亦會重返正常情況，現時面對的薪金及商品價格壓力將會得到釋放。若情況有變，聯儲局將會在必要時出手，不會容許1970年代的通脹重演。

美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德預計，聯儲局明年將有兩次加息，但強調這個預測是基於目前的經濟狀況而定，若明上半年的經濟狀況轉變，觀點或會隨之而變。布拉德在聯儲局中屬鷹派，明年將輪換至他得到聯儲局投票權。

個股方面，連鎖快餐店Wendy's截至10月3日止第三季收入按年上升3.98%至4.7億美元；純利按年上升18.66%至4,117.1萬美元；經營溢利按年倒退1.41%%至8,019.5萬美元；美國的同店銷售增長2.1%，增長按年放緩，同時低過預期的4.4%。該企股價早段曾挫近一成至20.71美元。