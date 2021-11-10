【產經評論】華抗通脹美放任　立心不良禍全球

全球兩大經濟體通脹皆升溫，這對於正從疫情復甦的世界各地誠非佳兆。不過，有別於中國積極應對物價升勢，美國政府雖承認通脹超預期，甚至逾30年新高，卻竟堅持不作為！最怕其一子錯，明年急就章大幅加息的話，就如一把利刃揮向全球，弄到滿盤皆落索。事已至此，中美若能破冰合作，共同應對挑戰，尚存希望；否則美國滯脹危機勢必拖冧全球。

內地10月通脹數據不但高於預期，上游出廠物價升幅更大，意味當局在下游消費端限價的壓力大增，而企業難以將成本升幅轉嫁予消費者，不利盈利表現。今次通脹升溫的主因，乃受特殊天氣及部分商品供需失衡等因素影響，尤其是煤價急飆。隨着當局採取嚴厲措施打擊哄抬物價，並對煤炭實施限價令，近日煤價已大幅回落；至於食品價格個別雖有漲幅，惟整體僅屬溫和，且出口表現良好支撐着大局。考慮到受內房危機影響，信貸需求下降，年關前當局須適度維持寬鬆貨幣環境，並推出針對性措施扶助中小微企，在清零防疫政策下研究有序恢復中港兩地通關，想方設法盡力維持內部需求，力穩經濟。

反觀美國，最新公布的10月通脹達6.2%，扣除經濟增速，明顯已屆滯脹邊緣，形勢令人不安。要知道，當下美國經濟復甦純靠透支美元信用，若趕不及收水，後果是陷入大蕭條，因屆時才急速大手加息壓抑通脹，企業及金融市場難以抵抗融資成本驟增，隨時觸發全球金融巨震。

藉着手握美元霸權，美國能以印銀紙來換取廉價產品和服務，坐享財富效應，故此刻寧可將通脹問題視而不見，維持寬鬆貨幣政策，說白了，就是為了自保而不惜拖累全世界！美股估值虛高之際，最近美企掀起「元宇宙」虛擬概念，意欲推動市場繼續「入虛」，透過「虛擬」支持美股估值繼續「離地」。惟一旦通脹失控戳破這場超級泡沫，美國許多家庭和投資者便要被迫腳踏實地，恐怕這種痛是無法承受。

面對美國立心不良，中國應對之法有三：適時讓人民幣升值，以降低大宗商品進口成本；加強地區經貿關係，減少對美國出口的依賴，共建以人民幣主導的國際清算系統；完善外匯市場建設，擴大金融開放力度，放寬對於資本項目下的外資准入限制，為世界資金提供更可靠的選擇。

一場引發全球資金大挪移的中美金融戰將進入「戲肉」，在這場博弈中，中國拒絕「攬炒」，就得做好自己，借力打力，自能殺出一條血路。