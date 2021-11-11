東方日報B1：華輸出通脹　美物價暴漲

美國財長耶倫揚言目前通脹不像1970年代，惟10月通脹率卻突破6%。而中國上月消費物價漲幅創逾一年高，上游物價升勢更急。兩大經濟體物價皆飆升，令全球經濟復甦之路更崎嶇，滯脹憂慮勢升溫！

國家統計局周三(10日)公布的數據顯示，中國10月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年增速擴至13.5%，創1996年10月有紀錄以來新高；同月居民消費價格指數(CPI)按年升1.5%，均超預期；PPI與CPI按年增速之差距(又稱「剪刀差」)擴闊至12個百分點的新高，預示滯脹或結構性危機風險上升。

對於PPI上月升幅按月擴大2.8個百分點，國家統計局城市司高級統計師董莉娟解釋，乃受國際輸入性因素疊加內地主要能源和原材料供應偏緊影響。採掘及原材料工業價格分別漲66.5%及25.7%，按月抽高17.1個百分點及5.3個百分點。

當局調查的40個工業行業大類中，價格錄得上漲的有36個，與上月持平。煤炭開採和洗選業價格上漲103.7%，漲幅擴大28.8個百分點，連同石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業等8個行業，合計影響PPI上漲約11.38個百分點，超過總漲幅的八成。反觀包括食品及一般日用品的生活資料價格僅按年升0.6%。

全球大宗商品漲價潮，加上中國實施限電令，推動內地工廠價格不斷攀升。為應對電荒及生產成本壓力，當局推一系列措施穩定價格。發改委日前透露，11月煤炭最高日產量達到1,193萬噸，創近年新高。隨着煤礦產能釋放和煤炭產量續增，煤炭價格有望穩步下行。

在北京嚴控煤價下，日資券商野村相信，PPI或已見頂。不過，供應衝擊引致PPI攀升，推高出口貨品價格、削弱競爭力，對投資需求尤為負面。在高壓調控下，內地地產商及地方政府財務緊絀，市場亦低估原材料價格升浪對房企影響。

來自供應端的衝擊或未結束，因步入冬天後，寒冷天氣可能導致電力供應重陷短缺，推動煤炭價格重拾升勢。

消費物價方面，受特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響，10月CPI按年升1.5%，為去年9月後最高。值得留意是，能源類產品價格上漲較多，汽油及柴油價格分別漲32.2%及35.7%；惡劣天氣及生產運輸成本增加，亦推動蔬菜價格按年轉升15.9%。不過，扣除食品和能源的核心CPI按年升1.3%，升幅較前月微擴0.1個百分點。

澳新銀行認為，蔬菜升幅對於通脹的影響不會持續，維持對全年通脹升0.9%的預測。

大華銀行則指，在當前通脹上升和其他主要央行收緊貨幣政策下，包括降準在內的廣泛寬鬆政策變得不合適，預計中國人民銀行或採取更有針對性的措施來支持經濟穩定。

另方面，據美國勞工部公布，上月當地消費物價指數(CPI)按年漲6.2%，遠超預期升5.8%，漲幅比9月份擴大0.8個百分點，是1990年12月後首見「6字頭」，按月升0.6%，同超預期，主因燃料價格按年上漲近六成，惟扣除食品和能源的核心CPI也高於預期，按年漲4.6%，按月升0.9%。

上周首次申領失業救濟人數再創疫下新低，按月減4,000至26.7萬，但略多於預期，前周止持續申領人數則意外增5.9萬至216萬。更大問題是上月扣除通脹後的實際工資按月下滑0.5%，另一個CPI重要組成部分住宿成本(包括租金和電費等)按年上漲3.5%，也令人擔心通脹可能比官員想像來得持久。

通脹數據出爐前，美國財長耶倫重申，預料通脹將會在明年前完結，並重返約2%的聯儲局目標，因為當疫情完結，更多人重投勞動市場，消費者需求亦會重返正常，薪金及商品價格壓力將會紓緩。

惟她補充，1970年代通脹飛漲主因是市場覺得聯儲局不會出手，而現在聯儲局不會容許情況重演。明年在聯邦公開市場委員會(FOMC)有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德預計，聯儲局明年加息兩次，但此乃基於目前經濟狀況。

市場也擔心聯儲局提早加息，道指周三早段跌105點，低見36,214點；標指跌22點，低見4,663點；納指跌177點，低見15,708點。10年期美國國債孳息率升越1.48厘，現貨金曾漲1.44%，每安士見1,857.2美元。

紐約聯儲銀行第三季報告顯示，7至9月份美國家庭債務總額按季上升1.9%或2,860億美元，按年升6.2%，至15.24萬億美元，首破15萬億美元關，家庭按揭增至10.67萬億美元，而信用卡債務餘額亦增170億美元，達到約8,000億美元。

紐約聯儲銀行研究員李東勳指出，隨着疫情救濟補助結束，民眾使用信用卡的頻率將回歸正常，意味信用卡使用量將上升。

連鎖快餐店Wendy's上季按年多賺3.56%至4,117.1萬美元。勞工及商品價格上漲拖累自營餐廳毛利率按年跌2.5個百分點至14.4%，經營溢利按年倒退1.41%至8,019.5萬美元。該企調低全年每股盈利指引上限至80美仙，下限維持79美仙。該企股價早段曾挫10.89%。

另外，市傳美國電商巨頭亞馬遜及福特汽車有份投資的電動車初創企業Rivian招股定價將設於78美元，以此計算，調整後估值將超過770億美元。現時行業巨頭特斯拉(Tesla)股價繼周二重挫11.99%後，周三早段曾跌3.53%。