永利澳門連蝕7季　累積虧損逾108億

公司表示，鑑於疫情及應對情況不斷演變，倘疫情有不利轉變，已取消的防疫措施可能會被重新執行，管理層無法合理估計有關轉變對公司未來經營業績、現金流量或財務狀況的影響。

第三季永利澳門經調整物業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)錄1,017.3萬美元(約7,934.94萬港元)，按年虧轉盈，但相較第二季大幅收縮84.96%。本期公司虧損按年收窄，部分原因是旗艦物業澳門路氹的永利皇宮貴賓業務贏率顯著提升。

永利皇宮貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為4.45%，高於2.7至3%的物業預期範圍，亦高於去年同期的1.04%。中場業務的賭枱贏額百分比為21.8%，按年略低0.2個百分點。該物業經調整EBITDA為1,211.2萬美元。酒店入住率按季大跌18.7個百分點至51.9%。

永利澳門執行董事馬德承在分析員會議表示，澳門政府修改《博彩法》過程透明及具建設性，並看好澳門的前景。他稱，雖然有意離任，但會留任至明年確保公司處理好新賭牌事宜。公司公布，馬德承繼續擔任董事至明年底，而行政總裁一職則擔任到其繼任人獲委任為止，預期今年底前揭盅。